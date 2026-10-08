Livro resgata sete décadas de crédito e cartões no Brasil

Antes de o cartão caber dentro de um celular, o crédito brasileiro dependia, em boa medida, de relações pessoais. O comerciante conhecia o cliente, avaliava sua reputação e decidia se venderia naquele momento para receber depois. Sete décadas mais tarde, a concessão de crédito envolve grandes bases de dados, modelos estatísticos, inteligência artificial, machine learning e infraestrutura capaz de processar bilhões de transações.

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É essa transformação que “Over Limit – Histórias do Cartão e do Crédito no Brasil”, da Editora Canteiros, procura registrar. Escrito pelo jornalista William Salasar, com curadoria de Dorival Dourado, Elio Boccia, Joaquim Kavakama, José Tosi e Marcos Cantarino, o livro reúne 35 entrevistas com profissionais que participaram diretamente da construção do sistema financeiro brasileiro.

A obra percorre aproximadamente 70 anos da evolução do crédito, dos cartões e da infraestrutura financeira, das primeiras relações de crédito no comércio à atual digitalização dos pagamentos. Entre os temas estão a formação da indústria de cartões, adquirência, bandeiras, emissores, cobrança, análise de risco, gestão de dados e fintechs.

A trajetória começa antes mesmo da formação do mercado brasileiro de cartões. O livro recupera a origem do cartão moderno, associada ao Diners Club, criado nos Estados Unidos em 1950, e sua chegada ao Brasil, em 1956. Também passa pela hiperinflação, pelas transformações do sistema bancário e pelo desenvolvimento de novos modelos de concessão, cobrança e processamento de pagamentos.

Do plástico ao celular

A dimensão dessa mudança aparece nos números mais recentes. No primeiro semestre de 2026, o Pix registrou 43,9 bilhões de transações no Brasil, alta de 19,3% sobre o mesmo período de 2025, e movimentou aproximadamente R$ 19,8 trilhões.

No mesmo período, foram realizadas cerca de 12 bilhões de transações com cartões de crédito, 8 bilhões com cartões de débito e 4,36 bilhões com pré-pagos. Considerando os principais meios de pagamento acompanhados pelas estatísticas do Banco Central, foram aproximadamente 80,3 bilhões de transações no primeiro semestre, com o Pix respondendo por cerca de 54,8% do volume.

Em 2025, o Pix já havia chegado a quase 80 bilhões de transações e movimentado mais de R$ 35 trilhões. O sistema alcançou cerca de 148 milhões de pessoas e 12,8 milhões de empresas que fizeram ou receberam ao menos uma transação naquele ano.

A transformação também ocorreu no crédito. Em julho de 2026, o estoque de operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional alcançou R$ 7,4 trilhões, alta de 9,5% em 12 meses. Desse total, R$ 4,6 trilhões correspondiam às pessoas físicas.

Expansão traz novos desafios

O aumento da oferta de crédito ocorre paralelamente aos debates sobre risco, inadimplência e sustentabilidade financeira. Em junho de 2026, segundo o ?Banco Central, o endividamento das famílias equivalia a 49,8% da renda, enquanto o comprometimento de renda com dívidas chegava a 28,9%. Em julho, a inadimplência do crédito livre alcançou 6,4%, chegando a 7,8% entre pessoas físicas.

A mesma infraestrutura que ampliou o acesso aos serviços financeiros e tornou os pagamentos mais convenientes também aumentou a velocidade e a escala da contratação de crédito. É uma tensão que ajuda a mostrar por que a história retratada em Over Limit não envolve apenas tecnologia, mas também comportamento, regulação, informação e confiança.

A memória de quem construiu o mercado

Uma das características de Over Limit é contar essa transformação por meio dos profissionais que participaram dela. Entre os entrevistados estão Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central; Miguel Cohen, ex-presidente da Credicard e da American Express Brasil; Giancarlo Greco, CEO da Elo; Carlos Eduardo Brandt, ex-chefe da Gerência de Gestão e Operação do Pix no Banco Central; Raul Moreira, chairman do Banco Original; e Luiz Carlos Pereira.

Para José Tosi, um dos curadores, o projeto nasceu de conversas entre profissionais que acumularam décadas de experiência no mercado. Segundo ele, "a intenção foi registrar, de forma fiel e humana, a trajetória de uma indústria que transformou a vida financeira de milhões de brasileiros".

PAGOS integra a história

A conexão do livro Over Limit com a PAGOS – Associação Brasileira do Ecossistema de Pagamentos ocorre por meio de Luiz Carlos Pereira, atual CEO da associação e um dos entrevistados da obra.

No lançamento, realizado em 8 de junho de 2026, na Livraria da Travessa do Shopping Villa-Lobos, em São Paulo, Pereira afirmou ter ficado “honrado e feliz” com o convite para contribuir com uma obra que reúne experiências de profissionais responsáveis pela construção dos meios de pagamento no país.

Fundada em 2009, a PAGOS reúne diferentes segmentos do ecossistema de pagamentos e, em Over Limit, conecta sua atuação atual à trajetória dos pioneiros que ajudaram a construir o setor.

Uma história que aponta para o futuro

Embora seja um registro histórico, Over Limit chega ao mercado quando a transformação ainda está em curso. Cartões virtuais, carteiras digitais, Pix, Open Finance, inteligência artificial, pagamentos instantâneos e novas formas de concessão de crédito mostram que a evolução registrada pelo livro continua avançando.

É nesse ponto que o título Over Limit ganha significado mais amplo. A expressão remete ao universo dos cartões, mas também traduz uma indústria que repetidamente ultrapassou limites tecnológicos, regulatórios e operacionais para criar novas formas de movimentar dinheiro e conceder crédito.

Se o livro recupera os caminhos que trouxeram a indústria até aqui, os próximos movimentos do setor continuam sendo construídos. Parte dessas discussões estará no Fórum Payment Anyway 2026, evento da Cantarino Brasileiro apoiado pela PAGOS, que será realizado em 19 de outubro, em São Paulo. O encontro abordará a evolução dos meios de pagamento e temas que devem influenciar os próximos ciclos do mercado, incluindo questões tributárias, inteligência artificial, pagamentos agênticos e transformações tecnológicas e regulatórias.

Serviço

Fórum Payment Anyway 2026

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Data: 19 de outubro de 2026

Horário: das 8h às 18h

Local: WTC Centro de Eventos – São Paulo (SP)

Informações e inscrições: Payment Anyway 2026 – Fórum Presencial?