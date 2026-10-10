Mais altos que uma motosserra: aves brasileiras com cantos acima de 120 decibéis intrigam cientistas

O resultado faz parte de uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Massachusetts Amherst, nos Estados Unidos, com participação do brasileiro João Menezes, aluno de pós-graduação da instituição. Publicado na revista científica Evolution, o trabalho analisou o canto de 123 espécies, observadas em áreas dos Estados Unidos e de diferentes partes do Brasil. Foto: Wikimedia Commons/Qwuito