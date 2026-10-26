Crédito imobiliário para viabilizar projeto de energia solar

Cerca de 41% das vendas de sistemas fotovoltaicos no Brasil no primeiro semestre de 2025 foram financiadas, segundo levantamento da Greener. O percentual ficou abaixo dos 46% registrados no mesmo período de 2024 e dos 53% de 2023, em um cenário de juros elevados e maior seletividade na concessão de crédito.

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Os dados mostram a importância das condições de financiamento para a expansão da energia solar. Embora a instalação de um sistema fotovoltaico possa reduzir os gastos com eletricidade ao longo do tempo, o investimento inicial pode representar uma barreira para quem não deseja ou não pode utilizar somente recursos próprios.

Uma das alternativas para quem possui imóvel é o Crédito com Garantia de Imóvel (Home Equity). A modalidade permite utilizar um imóvel como garantia para obter recursos que podem ser destinados a diferentes finalidades, incluindo investimentos com energia solar, com condições facilitadas.

A CashMe, fintech do Grupo Cyrela especializada nessa modalidade, oferece uma jornada de contratação 100% online, com análise personalizada e atendimento consultivo. As operações liberam valores de R$ 50 mil a R$ 25 milhões, com prazos de até 240 meses e taxas até 12 vezes menores do que outras linhas de crédito, conforme análise.

A escolha da modalidade de crédito também deve considerar o Custo Efetivo Total (CET). Para um investimento de longo prazo, encontrar condições compatíveis com a capacidade de pagamento é importante para preservar a economia esperada com a geração de energia.

O investimento em energia solar pode ser recuperado, em média, entre três e cinco anos no Brasil. O prazo varia conforme fatores como consumo, região, tarifa de energia e características do projeto. Depois do payback, o sistema continua gerando economia ao longo de sua vida útil, que pode chegar a 30 anos em sistemas de geração distribuída.

Esse cenário ajuda a explicar o interesse pela energia solar como alternativa para reduzir despesas com eletricidade. Em um projeto com retorno em poucos anos, a economia pode se estender por décadas. E o acesso a alternativas de crédito adequadas pode ajudar consumidores e empresas a anteciparem o projeto sem depender exclusivamente de recursos próprios.

Quem é a CashMe

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A CashMe é uma fintech do Grupo Cyrela especializada em Crédito com Garantia de Imóvel (Home Equity). Atua com operações para pessoas físicas e jurídicas, oferecendo contratação digital e atendimento consultivo. Desde sua criação, já concedeu mais de R$ 6 bilhões em crédito e atendeu mais de 9 mil clientes em todo o Brasil.