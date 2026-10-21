Empresária compra brinco por cerca de R$ 16 em brechó, mas se surpreende com o verdadeiro valor da peça após avaliação profissional
Peça garimpada nos Estados Unidos foi criada nos anos 1960 em parceria histórica; acessório exclusivo de vidro artístico vale mais de R$ 4,5 mil
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A proprietária de uma loja de acessórios vintage encontrou um par de brincos raro ao examinar uma bandeja de bijuterias em um brechó nos Estados Unidos. A peça custou apenas US$ 2,71, quantia que equivale a cerca de R$ 16, e despertou o interesse imediato da comerciante.
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O achado ocorreu na loja Town Peddler Craft and Antique Mall, em Michigan. No local, os brincos estavam expostos junto a outros produtos em uma bandeja, na qual todas as peças eram vendidas por no máximo US$ 5.
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Avaliação revelou joia histórica dos anos 1960
Após a aquisição, a empresária encaminhou o acessório para uma avaliação profissional. O resultado revelou que os brincos podem valer até US$ 750, valor equivalente a mais de R$ 4,5 mil.
Pesquisas e análises especializadas confirmaram a procedência do artigo: a peça é uma joia dos anos 1960, criada a partir de uma colaboração entre o artista italiano Archimede Seguso e Coco Chanel. A união entre a estilista e o artista gerou itens exclusivos feitos em vidro artístico.
Inspeção minuciosa garantiu a compra
A compradora optou por manter sua identidade em sigilo e descreveu o momento da escolha em entrevista ao site "Newsweek": "Eu ficava pegando e largando esses brincos. Parece até surreal".
Entusiasmada com a descoberta, ela também publicou o relato na rede social "Reddit", por meio do perfil "ThriftStoreHauls".
Na postagem, a dona da loja detalhou como analisou o par no brechó: "Examinei os brincos sob diferentes luzes, bati neles com a unha para ouvir o som do material e inspecionei cada detalhe. Por um preço tão baixo, achei que valeria a pena investigar mais a fundo".
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A compradora destacou os atributos visuais da joia: "Eles brilham de formas únicas dependendo da luz. São extraordinários e, para mim, representam um pedaço da história da moda".