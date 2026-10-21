Empresária compra brinco por cerca de R$ 16 em brechó, mas se surpreende com o verdadeiro valor da peça após avaliação profissional

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A proprietária de uma loja de acessórios vintage encontrou um par de brincos raro ao examinar uma bandeja de bijuterias em um brechó nos Estados Unidos. A peça custou apenas US$ 2,71, quantia que equivale a cerca de R$ 16, e despertou o interesse imediato da comerciante.

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O achado ocorreu na loja Town Peddler Craft and Antique Mall, em Michigan. No local, os brincos estavam expostos junto a outros produtos em uma bandeja, na qual todas as peças eram vendidas por no máximo US$ 5.

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Avaliação revelou joia histórica dos anos 1960

Após a aquisição, a empresária encaminhou o acessório para uma avaliação profissional. O resultado revelou que os brincos podem valer até US$ 750, valor equivalente a mais de R$ 4,5 mil.

Pesquisas e análises especializadas confirmaram a procedência do artigo: a peça é uma joia dos anos 1960, criada a partir de uma colaboração entre o artista italiano Archimede Seguso e Coco Chanel. A união entre a estilista e o artista gerou itens exclusivos feitos em vidro artístico.

Inspeção minuciosa garantiu a compra

A compradora optou por manter sua identidade em sigilo e descreveu o momento da escolha em entrevista ao site "Newsweek": "Eu ficava pegando e largando esses brincos. Parece até surreal".

Entusiasmada com a descoberta, ela também publicou o relato na rede social "Reddit", por meio do perfil "ThriftStoreHauls".

Na postagem, a dona da loja detalhou como analisou o par no brechó: "Examinei os brincos sob diferentes luzes, bati neles com a unha para ouvir o som do material e inspecionei cada detalhe. Por um preço tão baixo, achei que valeria a pena investigar mais a fundo".

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A compradora destacou os atributos visuais da joia: "Eles brilham de formas únicas dependendo da luz. São extraordinários e, para mim, representam um pedaço da história da moda".