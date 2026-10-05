Joia do Cruzeiro brilha com cavadinha, mas não evita derrota de seleção
Meia mostra personalidade em pênalti, mas seleção de Marcelo Gallardo é superada pelo Panamá
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A passagem do Equador pela Ásia terminou com mais um resultado frustrante.
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Nesta segunda-feira (5), a seleção empatou em 1 a 1 com o Panamá no tempo regulamentar, no Estádio Nacional de Tóquio, mas foi derrotada por 7 a 6 nos pênaltis na disputa pelo terceiro lugar da Copa Kirin.
O meia-atacante Keny Arroyo, do Cruzeiro, teve um momento de destaque. Ele entrou no decorrer da partida e converteu sua cobrança na disputa de pênaltis com uma cavadinha, que não deu chances ao goleiro panamenho.
O lateral Ángelo Preciado e o atacante Alan Minda, do Galo, foram titulares, mas não tiveram grande destaque, saindo no decorrer do jogo. Enquanto isso, o volante Alan Franco ficou no banco de reservas.
Apesar da categoria de Arroyo, o Equador não conseguiu a vitória. Anthony Valencia e Juan Riquelme Angulo desperdiçaram suas penalidades, e o Panamá venceu a disputa por 7 a 6.
Panamá sai na frente
Durante o tempo normal, o Panamá foi mais eficiente e abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Gabriel Gutiérrez cruzou da esquerda e Jesús Vergara finalizou. A bola acertou a trave, mas o atacante aproveitou o rebote para marcar.
O Equador buscou o empate na segunda etapa, aos 57 minutos. Anthony Valencia fez uma boa jogada pela lateral e tocou para Juan Riquelme Angulo, que finalizou de primeira e igualou o marcador.
Início sem vitória para Gallardo
O resultado mantém o técnico Marcelo Gallardo sem vitórias no comando da seleção equatoriana. Contratado após a saída de Sebastián Beccacece, o treinador ainda busca seu primeiro triunfo.
Na Copa Kirin, o Equador empatou com o Japão, perdeu para a Coreia do Sul e, por fim, empatou com o Panamá, sendo superado nos pênaltis.
A próxima oportunidade de Gallardo para conquistar a primeira vitória será na Data Fifa de novembro.
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