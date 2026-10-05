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Joia do Cruzeiro brilha com cavadinha, mas não evita derrota de seleção

Meia mostra personalidade em pênalti, mas seleção de Marcelo Gallardo é superada pelo Panamá

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Repórter
05/10/2026 12:22

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Joia do Cruzeiro brilha com cavadinha, mas não evita derrota de seleção
Joia do Cruzeiro brilha com cavadinha, mas não evita derrota de seleção crédito: No Ataque Internacional
Joia do Cruzeiro brilha com cavadinha, mas não evita derrota de seleção
Joia do Cruzeiro brilha com cavadinha, mas não evita derrota de seleção (A seleção equatoriana encerrou sua passagem pela Ásia com mais um resultado frustrante na Copa Kirin)

A passagem do Equador pela Ásia terminou com mais um resultado frustrante.

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Nesta segunda-feira (5), a seleção empatou em 1 a 1 com o Panamá no tempo regulamentar, no Estádio Nacional de Tóquio, mas foi derrotada por 7 a 6 nos pênaltis na disputa pelo terceiro lugar da Copa Kirin.

O meia-atacante Keny Arroyo, do Cruzeiro, teve um momento de destaque. Ele entrou no decorrer da partida e converteu sua cobrança na disputa de pênaltis com uma cavadinha, que não deu chances ao goleiro panamenho.

O lateral Ángelo Preciado e o atacante Alan Minda, do Galo, foram titulares, mas não tiveram grande destaque, saindo no decorrer do jogo. Enquanto isso, o volante Alan Franco ficou no banco de reservas.

Apesar da categoria de Arroyo, o Equador não conseguiu a vitória. Anthony Valencia e Juan Riquelme Angulo desperdiçaram suas penalidades, e o Panamá venceu a disputa por 7 a 6.

Panamá sai na frente

Durante o tempo normal, o Panamá foi mais eficiente e abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Gabriel Gutiérrez cruzou da esquerda e Jesús Vergara finalizou. A bola acertou a trave, mas o atacante aproveitou o rebote para marcar.

O Equador buscou o empate na segunda etapa, aos 57 minutos. Anthony Valencia fez uma boa jogada pela lateral e tocou para Juan Riquelme Angulo, que finalizou de primeira e igualou o marcador.

Início sem vitória para Gallardo

O resultado mantém o técnico Marcelo Gallardo sem vitórias no comando da seleção equatoriana. Contratado após a saída de Sebastián Beccacece, o treinador ainda busca seu primeiro triunfo.

Na Copa Kirin, o Equador empatou com o Japão, perdeu para a Coreia do Sul e, por fim, empatou com o Panamá, sendo superado nos pênaltis.

A próxima oportunidade de Gallardo para conquistar a primeira vitória será na Data Fifa de novembro.

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