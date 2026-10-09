Bispo de Brasília recebe Flávio em casa e candidato é aguardado em missa de Aparecida

O cardeal e arcebispo de Brasília, dom Paulo Cezar Costa, fez um gesto incomum entre religiosos que já ocuparam a mesma função na capital federal: abriu as portas de sua residência para receber um candidato à Presidência da República.

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A conversa não constava das agendas oficiais nem do cardeal nem de Flávio Bolsonaro. O encontro ocorreu nesta quinta-feira, 8, na residência oficial do bispo, na chamada Península dos Ministros, no Lago Sul, área nobre de Brasília.

Na ocasião, acompanhado de padres, dom Paulo entregou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ao candidato do PL e ao deputado Alfredo Gaspar, vice na chapa de Flávio.

Nossa Senhora Aparecida entrou na campanha na reta final do primeiro turno, depois que a esquerda explorou a informação, sem qualquer confirmação, de que Flávio atuaria, se eleito, para retirar o título de padroeira do Brasil.

Outros cardeais não gostaram de dom Paulo ter recebido Flávio em sua residência sem combinar previamente com outros bispos. Geralmente, esses encontros políticos ocorrem na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

“Infelizmente, soube pela imprensa”, comentou com a coluna um cardeal.

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Na próxima segunda-feira, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Flávio Bolsonaro é esperado na missa que será celebrada por dom Paulo na Catedral Metropolitana de Brasília. O compromisso, que teria sido acertado durante o encontro, ainda não aparece na agenda do candidato.