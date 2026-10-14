La Rinconada: veja como é a vida na cidade mais alta do mundo

Em La Rinconada, muitas moradias enfrentam problemas de infraestrutura, como falta de água encanada, saneamento básico e aquecimento adequado. O frio intenso, com temperaturas frequentemente abaixo de zero, agrava as dificuldades dos moradores. Nas áreas mais precárias, a ausência de instalações sanitárias obriga parte da população a recorrer a espaços externos para suas necessidades básicas. Foto: Reprodução Youtube Canal Frans