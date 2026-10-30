Novo hospital em BH vai dobrar atendimento pelo SUS, anuncia Padilha

A capacidade de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais (HUCM-MG), em Belo Horizonte, será ampliada com a aquisição de uma nova unidade pela Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (30/10) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda na capital mineira. Com a incorporação do hospital, a instituição deverá passar de 250 para 500 leitos, além de receber outros 70 pontos destinados à hemodiálise.



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Durante o anúncio, Padilha destacou a importância da aquisição para ampliar o acesso da população aos serviços especializados da rede pública. O ministro também ressaltou a parceria entre o governo federal e a fundação, que, segundo ele, tem contribuído para aumentar a realização de cirurgias e outros procedimentos pelo SUS.

"Com essa aquisição feita pela Feluma, vai dobrar a capacidade de atendimento para o SUS e ampliar muito a parte de hemodiálise", afirmou.

A nova estrutura corresponde à Unidade II do Hospital Universitário Ciências Médicas, no prédio da antiga Maternidade Octaviano Neves, na Rua Ceará, no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O imóvel era voltado ao atendimento de pacientes de planos de saúde e passará por um processo de transição até se tornar exclusivo para usuários do SUS.

Segundo Padilha, a mudança não será imediata. Os pacientes que já utilizam os serviços por meio de convênios continuarão sendo atendidos durante um período de adaptação. O planejamento será elaborado em conjunto pela Feluma, pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

A expectativa apresentada pelo ministro é que a ampliação da capacidade de atendimento comece a se concretizar no início de 2027. Além da adaptação da estrutura existente, a fundação deverá realizar investimentos adicionais para ampliar a oferta de serviços de hemodiálise.

Parceria amplia cirurgias pelo SUS

Durante o anúncio, Padilha também relacionou a aquisição ao programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do governo federal voltada à ampliação do acesso a consultas, exames e procedimentos especializados na rede pública.

De acordo com o ministro, o programa permite que instituições de saúde participem da ampliação da assistência por meio de mecanismos que incluem a utilização de créditos tributários e a conversão de tributos em serviços de saúde, como cirurgias, exames e procedimentos terapêuticos.

O ministro destacou ainda o crescimento da realização de cirurgias eletivas no país. Segundo ele, o Brasil alcançou um volume recorde, com quase 15 milhões de procedimentos, resultado que representa um aumento de 42% em relação ao patamar anterior mencionado por ele.

Em Minas Gerais, a parceria com instituições como a Feluma também contribuiu para ampliar a oferta. Padilha afirmou que o volume de cirurgias realizadas pela fundação cresceu mais de 60% no período e ultrapassou a marca de 10 mil procedimentos eletivos pelo SUS.

Estrutura também será usada na formação de profissionais

A Feluma é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, criada em 1971 e responsável pela manutenção de diferentes unidades de ensino, pesquisa e assistência à saúde em Minas Gerais. Entre elas estão a Faculdade Ciências Médicas, o Hospital Universitário Ciências Médicas, o Ambulatório Ciências Médicas e institutos especializados.

A fundação atua tanto na prestação de serviços pelo SUS quanto na formação de profissionais da área da saúde. Com a incorporação da Unidade II, a instituição terá uma estrutura hospitalar maior para desenvolver as duas atividades.

Padilha ressaltou que o crescimento da rede hospitalar poderá fortalecer a formação acadêmica, especialmente pela ampliação dos espaços destinados à prática profissional. A instituição mantém cursos de graduação e pós-graduação, além de programas de residência médica.

A ampliação também deverá reforçar a assistência em nefrologia, área responsável pelo diagnóstico e tratamento de doenças dos rins. Os 70 pontos previstos para hemodiálise deverão aumentar a capacidade de atendimento a pacientes que dependem do procedimento, utilizado principalmente em casos de insuficiência renal.

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A implantação dos novos serviços ocorrerá de forma gradual, conforme o planejamento entre a fundação e as secretarias de Saúde. A expectativa é que a nova unidade contribua para ampliar a oferta de atendimento especializado na rede pública de Belo Horizonte e de Minas Gerais.