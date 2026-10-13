Cordas que encantam: a importância do violino na aprendizagem musical

O violino é composto por caixa de ressonância, braço, cravelhas e cordas, todos cuidadosamente ajustados para gerar equilíbrio sonoro. Cada parte desempenha um papel essencial, e juntas criam um timbre único. Dessa forma, sua construção é uma verdadeira obra de engenharia acústica. Foto: Frinck51 - wikimedia commons