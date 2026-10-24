Imprensa argentina repercute tentativa do Flamengo de reverter eliminação na Libertadores (Lance de Flamengo x Estudiantes pela Libertadores)

A tentativa do Flamengo de reverter a eliminação na Libertadores repercutiu na imprensa argentina. Jornais como Olé, Clarín e La Nacion amanheceram, neste sábado (24/10), com notícias sobre o ocorrido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O time brasileiro apresentou uma reclamação formal à Conmebol questionando a escalação do zagueiro Marcos Rojo pelo Estudiantes no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. O clube carioca alega que houve irregularidade no registro do defensor argentino e busca reverter nos tribunais a eliminação sofrida dentro de campo.

Em confronto disputado no Maracanã, o Flamengo empatou por 0 a 0 no tempo normal e acabou derrotado por 3 a 2 na disputa de pênaltis. O grande destaque da classificação argentina foi o goleiro Fernando Muslera, que defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique.

Repercussão na imprensa argentina

Os jornais argentinos relataram a tentativa de o Flamengo de ir à final e destacaram que o Estudiantes trata o assunto com tranquilidade. No Olé, a chamada foi “Flamengo pediu os pontos para os Estudiantes pela inclusão de Marcos Rojo”.

Segundo o Clarín, “Juan Sebastián Verón (presidente do Estudiantes) transmitiu tranquilidade e garantiu que a inclusão de Rojo fosse legalmente apoiada”. De acordo com o periódico, o defensor foi listado de boa-fé desde as 11h do dia do jogo de volta no Maracanã.

O La Nacion escreveu que o “Estudiantes baseia sua tranquilidade no fato de que não há argumento legal para justificar a reivindicação de Flamengo na Conmebol, pois a decisão veio do CAS e é uma autoridade superior”.

Entenda o impasse sobre a inscrição de Marcos Rojo

A contestação do Flamengo gira em torno do processo de registro do jogador. Contratado pelo Estudiantes no início de outubro, Rojo teve sua inscrição inicialmente negada pela Conmebol. O clube de La Plata pretendia inscrevê-lo na vaga de Gabriel Neves, lesionado, mas a entidade sul-americana entendeu que a substituição não preenchia os requisitos do regulamento.

Diante da negativa, o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e obteve uma medida cautelar que permitiu a escalação do zagueiro no Maracanã, onde atuou como titular durante os 90 minutos.

A diretoria do Flamengo argumenta que a autorização do TAS possuía caráter meramente provisório e não uma decisão de mérito definitiva. Com esse embasamento, o clube solicitou à Conmebol a abertura de um processo disciplinar para avaliar a legalidade da atuação do atleta.

O que diz o regulamento e cenários possíveis

Caso a comissão disciplinar da Conmebol julgue que houve infração às regras de inscrição, o Código Disciplinar da entidade prevê como sanção a perda dos pontos da partida com aplicação do placar de 3 a 0 em favor do adversário, além de multa e eventuais sanções esportivas adicionais ao Estudiantes.

O clube argentino será notificado e terá prazo regulamentar para apresentar sua defesa antes que a Conmebol profira uma decisão.

Até que haja manifestação oficial da entidade, o Estudiantes segue confirmado como finalista da Libertadores de 2026. A decisão diante do Palmeiras está agendada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Imprensa argentina repercute tentativa do Flamengo de reverter eliminação na Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara