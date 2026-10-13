Medição de forças

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A entrada do ex-governador do Paraná e ex-presidenciável Ratinho Junior no grupo de apoio a Flávio Bolsonaro (PL) pode ser entendida como um pé de Gilberto Kassab, o cacique do PSD, num eventual Governo bolsonarista. Ratinho pontuava bem nas pesquisas eleitorais até desistir por questões pessoais – o que não apagou seu poder de articulação. A despeito de seu candidato ter perdido o Governo do Estado, conta com centenas de prefeitos aliados, outros tantos nacionais pela legenda e pode ter ingerência nas pastas do agronegócio e empreendedorismo. Ratinho Junior não pediu nada, por ora. Quer ajudar, mas sua estreia na articulação pode afetar as intenções da Frente Parlamentar da Agricultura em emplacar seu conterrâneo Pedro Lupion no MAPA.

Blairo e Mauro

A despeito de o staff de Flávio Bolsonaro evitar o clima de “já ganhou”, o núcleo do agro do eventual Governo bolsonarista já está preocupado. O ex-governador do Mato Grosso Mauro Mendes (União), eleito senador, saiu na frente como eventual ministro de Agricultura ou Minas e Energia. Mas o rei do agro, Blairo Maggi, também do MT, declarou apoio a Flávio há dias e pode embolar essa disputa interna.

O sucessor

Pronto para assumir o Governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) tem como desafio deixar seu sucessor na ALERJ. O escolhido é atual vice-presidente Guilherme Delaroli, do mesmo partido. Ele conduziu a Assembleia no passado após prisão de Rodrigo Bacellar (União), ex-presidente. Delaroli tem a favor a bancada do PL, a maior da Casa com 21 parlamentares. O equilíbrio dele com correntes opositoras foi muito elogiado.

Náilon chinês

Os pareceres nº 3696/24 e 1662/25 do DECOM/MDIC trouxeram dados contundentes sobre a atuação de exportadores chineses de fios de náilon. Conclui-se que o setor na China não opera sob condições regulares de economia de mercado, beneficiando-se de incentivos estatais diretos – o balanço da principal exportadora listou mais de 120 linhas de subsídios públicos. As importações sob investigação responderam por cerca de 40% de todo o mercado brasileiro de fios de náilon. Veja mais no site da Coluna.

Black vem aí

Pesquisa de Black Friday da Sinch mostra que 79,1% dos brasileiros interagiriam com promoções recebidas em aplicativos de mensagens com recursos como imagens, vídeos, botões, recomendações e opção de adicionar produtos ao carrinho. No levantamento internacional, 51,8% dos consumidores demonstraram abertura para a experiência. Foram entrevistas 2.501 pessoas, sendo 350 no Brasil.

R$ 100 bi

A SulAmérica Investimentos acaba de alcançar o marco histórico de R$ 100 bilhões de ativos sob gestão e administração, crescimento de três vezes em 10 anos. A maior parte do montante está alocada em renda fixa (54%) e crédito privado (36%). “A SulAmérica ampliou sua presença no varejo pessoa física, apoiada pela expansão da distribuição em grandes bancos e plataformas de investimentos”, explica o CEO Marcelo Mello.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.