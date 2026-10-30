Conversas no Discord podem ganhar uma exposição que vai muito além da plataforma: mudança prevista para servidores descobríveis envolve as buscas no Google

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O Discord passará a exibir mensagens de grandes servidores públicos nas pesquisas do Google a partir de 16 de novembro. A plataforma publicará por padrão páginas chamadas 'Server Web Pages' (Páginas Web do Servidor) para cada servidor detectável cadastrado no aplicativo.

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Essas páginas personalizadas oferecem uma prévia do conteúdo interno antes de exigir o clique para entrar. Espaços desse tipo já estão disponíveis na web para jogos online como "Rust" e "Dead by Daylight", mostrando um resumo das discussões em andamento.

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Respostas visíveis nas buscas

Uma nova atualização chegará em dezembro para permitir que respostas a dúvidas enviadas por membros apareçam nos resultados de pesquisa da web. O blog oficial da empresa informou que “As respostas a perguntas enviadas pelos membros em canais públicos podem ser encontradas por meio de uma busca na web, com as próprias palavras deles. Os administradores do servidor definem quais canais participam, e os membros do servidor podem escolher se suas próprias mensagens serão exibidas. Nomes de usuário e avatares não serão mostrados junto a essas mensagens”.

Nomes de usuário e avatares não aparecerão junto com os textos indexados. A alteração se aplica exclusivamente a grandes servidores públicos com mais de 1.000 membros. Grupos de amigos ou guildas do jogo "World of Warcraft" ficam fora dessa modificação.

Histórico dos fóruns na web

A novidade pretende facilitar a busca por soluções na internet, competindo com resultados de mensagens do Reddit. Antes da criação da plataforma, painéis de mensagens comunitários e canais oficiais mantidos por estúdios de jogos organizavam diálogos detalhados.

Muitas dessas comunidades migraram para o aplicativo ao longo da última década. Essa mudança fez informações valiosas ficarem retidas dentro das conversas do Discord, sem acesso direto pela web.

Controle de privacidade

Canais públicos terão o recurso ativado de forma padrão, gerando preocupações sobre privacidade. Administradores podem remover servidores completos ou salas isoladas por meio de etapas simples:

acesse o menu Server Settings (Configurações do servidor);

clique na opção Web Presence (Presença na web);

escolha quais canais ficam visíveis na internet.

Usuários desses servidores que preferem não ter falas indexadas no Google também podem desativar o recurso: