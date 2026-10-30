Conversas no Discord podem ganhar uma exposição que vai muito além da plataforma: mudança prevista para servidores descobríveis envolve as buscas no Google
Nova integração permitirá encontrar respostas úteis da comunidade na web; saiba como funciona a novidade e veja como proteger sua privacidade
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O Discord passará a exibir mensagens de grandes servidores públicos nas pesquisas do Google a partir de 16 de novembro. A plataforma publicará por padrão páginas chamadas 'Server Web Pages' (Páginas Web do Servidor) para cada servidor detectável cadastrado no aplicativo.
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Essas páginas personalizadas oferecem uma prévia do conteúdo interno antes de exigir o clique para entrar. Espaços desse tipo já estão disponíveis na web para jogos online como "Rust" e "Dead by Daylight", mostrando um resumo das discussões em andamento.
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Respostas visíveis nas buscas
Uma nova atualização chegará em dezembro para permitir que respostas a dúvidas enviadas por membros apareçam nos resultados de pesquisa da web. O blog oficial da empresa informou que “As respostas a perguntas enviadas pelos membros em canais públicos podem ser encontradas por meio de uma busca na web, com as próprias palavras deles. Os administradores do servidor definem quais canais participam, e os membros do servidor podem escolher se suas próprias mensagens serão exibidas. Nomes de usuário e avatares não serão mostrados junto a essas mensagens”.
Nomes de usuário e avatares não aparecerão junto com os textos indexados. A alteração se aplica exclusivamente a grandes servidores públicos com mais de 1.000 membros. Grupos de amigos ou guildas do jogo "World of Warcraft" ficam fora dessa modificação.
Histórico dos fóruns na web
A novidade pretende facilitar a busca por soluções na internet, competindo com resultados de mensagens do Reddit. Antes da criação da plataforma, painéis de mensagens comunitários e canais oficiais mantidos por estúdios de jogos organizavam diálogos detalhados.
Muitas dessas comunidades migraram para o aplicativo ao longo da última década. Essa mudança fez informações valiosas ficarem retidas dentro das conversas do Discord, sem acesso direto pela web.
Controle de privacidade
Canais públicos terão o recurso ativado de forma padrão, gerando preocupações sobre privacidade. Administradores podem remover servidores completos ou salas isoladas por meio de etapas simples:
acesse o menu Server Settings (Configurações do servidor);
clique na opção Web Presence (Presença na web);
escolha quais canais ficam visíveis na internet.
Usuários desses servidores que preferem não ter falas indexadas no Google também podem desativar o recurso:
abra as configurações em User Settings (Configurações do usuário);
navegue até a seção Data and Privacy (Dados e Privacidade);
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desative o comando 'Show my message content from Discoverable channels on web pages’ ('Exibir o conteúdo das minhas mensagens de canais detectáveis ??em páginas da web’).