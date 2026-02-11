Verificação no Discord: como proteger seus filhos na plataforma

O Discord, plataforma de comunicação popular entre jovens, anunciou a implementação de um novo sistema de verificação de idade a partir de março de 2026. A medida, que faz parte de um esforço global por padrões mais rigorosos de segurança online, pode solicitar o uso de reconhecimento facial ou documentos de identidade para acessar conteúdos adultos, buscando aumentar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.

A nova política exigirá que usuários confirmem ter mais de 18 anos para acessar servidores ou canais com restrição de idade. No entanto, o Discord esclarece que a vasta maioria dos usuários não precisará passar pelo processo de verificação ativa, pois a plataforma utilizará um modelo de inferência de idade que funciona em segundo plano. A validação com selfie ou documento será solicitada apenas quando o sistema identificar uma inconsistência ou ao tentar acessar conteúdo sinalizado como adulto. Segundo a empresa, os vídeos de selfie para estimativa de idade nunca saem do dispositivo do usuário, buscando endereçar preocupações com a privacidade.

Guia para pais: como configurar a segurança no Discord

Embora a verificação seja um passo importante, a proteção eficaz depende de configurações manuais na conta. Ajustar as ferramentas de privacidade e segurança é fundamental para criar um ambiente mais controlado para os filhos. Veja um passo a passo com as principais configurações que devem ser revisadas.

Filtro de conteúdo explícito

O Discord possui um filtro que escaneia e bloqueia automaticamente imagens e vídeos explícitos recebidos em mensagens diretas (DMs). É possível ativar essa função para todas as conversas ou apenas para mensagens de pessoas que não estão na lista de amigos.

Controle de solicitações de amizade

Limite quem pode enviar pedidos de amizade para o perfil do seu filho. Nas configurações de privacidade, é recomendável desativar as opções que permitem solicitações de "Todos", "Amigos de amigos" e "Membros do servidor". Isso reduz drasticamente o contato com estranhos.

Gerenciamento de mensagens diretas (DMs)

É possível restringir quem pode iniciar uma conversa privada. A plataforma permite bloquear DMs de usuários que não fazem parte da lista de amigos. Também existe uma função que filtra automaticamente mensagens que possam conter spam.

Ativação da verificação em duas etapas

Ative a autenticação de dois fatores (2FA) para proteger a conta contra invasões. Com essa camada extra de segurança, mesmo que a senha seja descoberta, o acesso só é liberado com um código gerado em um aplicativo no celular.

Diálogo aberto sobre riscos

Nenhuma ferramenta substitui a conversa. Oriente seus filhos sobre os perigos de interagir com estranhos, compartilhar informações pessoais, como fotos e endereço, e clicar em links suspeitos. O diálogo constante é a principal forma de garantir a segurança online.

