Cognite destaca a expansão da IA industrial nos Emirados Árabes Unidos e presta homenagem a líderes regionais durante o Impact World Tour em Abu Dhabi

A Cognite, líder global reconhecida em IA industrial, anunciou hoje os vencedores regionais do seu prêmio AI Impact Awards. Representantes das empresas premiadas, ADNOC Gas e ADNOC Upstream, reuniram-se a quase 200 executivos de alto escalão de organizações dos setores de energia, gás e petroquímica de toda a região na mais recente etapa da Impact World Tour 2026 da Cognite, que já passou por Houston, Oslo, Mumbai e Tóquio, com novos eventos programados até o final do ano.

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Celebrando a liderança regional: o AI Impact Awards

O programa AI Impact Awards celebra conquistas em inovação impulsionadas pela IA, excelência operacional e o uso da Cognite Data Fusion, a plataforma de dados e IA industrial, para transformar operações com uso intensivo de ativos, tornando-as mais seguras, sustentáveis e lucrativas. A Cognite homenageou os vencedores regionais nos eventos da World Tour como parte do foco principal do evento em resultados concretos com a IA Industrial. Os vencedores deste ano na região EMEA incluem:

A ADNOC Gas recebeu o Impact Award na categoria “Escala Corporativa”, em reconhecimento ao desenvolvimento contínuo e à expansão de sua plataforma de Inteligência de Dados Industriais (IDI) para facilitar o acesso a dados operacionais contextualizados e impulsionar a implantação de soluções digitais e de IA.

A ADNOC Upstream recebeu o Impact Award na categoria “Inovação em Otimização da Produção” por seu projeto AiPSO, que transforma sinais operacionais de múltiplas fontes em uma única fonte de dados contextualizados para otimizar fluxos de trabalho de produção e a eficiência de recursos em tempo real.

Essas empresas se juntam a um grupo seleto de vencedores anteriores do prêmio Impact Award, o qual reúne parceiros da Cognite, como Microsoft, Radix e Rockwell Automation, além de clientes como Aker BP, Cosmo Energy, International Paper, SLB e outras.

Também presentes: inovadores em IA industrial compartilham conhecimentos

A programação do World Tour destacou a visão de executivos de duas organizações que lideram a adoção da IA industrial:

Borouge International — Ghalib Al Afifi, vice-presidente sênior de IA Global e Digital, explicou como a petroquímica está expandindo a aplicação da IA em suas operações globais mediante parcerias estratégicas e capacitação das equipes.

ADNOC Offshore — O Dr. Slahadin Al Ashair, gerente de projetos do Centro de Operações Inteligentes, apresentou a utilização da Cognite por sua plataforma digital para abastecer mais de 11 gêmeos digitais baseados em IA, adotando a metodologia de Análise Prescritiva Baseada na Realidade (RB-PdsM), desenvolvida pioneiramente por ele.

Reforçando o compromisso da Cognite com os Emirados Árabes Unidos

O evento em Abu Dhabi marca a continuidade do investimento da empresa na região. No ano passado, a empresa constituiu uma entidade dedicada ao país, estabelecendo um centro local de conhecimento, tecnologia e suporte ao cliente. Essa iniciativa reflete o compromisso da Cognite com sua crescente base de clientes no Oriente Médio, à medida que os Emirados Árabes Unidos se destacam como líderes globais em IA aplicada.

“A inovação dos clientes com IA Industrial e dados está avançando mais rápido do que nunca, e o valor está sendo gerado em larga escala de maneiras mais criativas do que jamais vimos”, afirmou Girish Rishi, CEO da Cognite. “O sucesso que estamos celebrando em Abu Dhabi é um exemplo poderoso do que é possível quando líderes industriais ampliam o uso da IA em suas operações. A Cognite continua comprometida em apoiar as iniciativas da região e ajudá-las a gerar um impacto real nos negócios.”

Sobre o Impact World Tour 2026

O 2026 Impact World Tour consiste em uma série global de eventos dinâmicos de um dia voltados a líderes do setor, engenheiros de dados e parceiros do ecossistema. Por meio de demonstrações interativas da plataforma, aprendizado técnico aprofundado e discussões sobre as melhores práticas, conduzidas por colegas, os participantes interagem diretamente com especialistas da Cognite e entre si, a fim de desenvolverem conhecimentos especializados para a transformação de dados complexos em soluções de IA prontas para a produção. A turnê oferece aos participantes o conhecimento prático e as conexões necessárias para aumentar a eficiência da produção e gerar um impacto transformador nos negócios.

Sobre a Cognite

A Cognite faz com que a IA trabalhe a favor da indústria. Empresas líderes nos setores de energia, manufatura, ciências da vida, além de energia elétrica e fontes renováveis, escolhem a Cognite para obter dados seguros, confiáveis ??e em tempo real, transformando suas operações que envolvem ativos complexos em atividades mais seguras, sustentáveis ??e lucrativas. A Cognite oferece uma plataforma industrial de dados e IA que é intuitiva, segura e escalável. Ela facilita o acesso e a compreensão de dados industriais complexos por parte de todos os tomadores de decisão do campo aos centros de operações remotos, permitindo a colaboração em tempo real e a construção de um futuro melhor. Acesse www.cognite.com, e siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261027965169/pt/

Assessoria de Mídia:

Robin Rees

Comunicação Corporativa

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