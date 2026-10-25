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Omar Aziz, que fez campanha com Lula, governará o Amazonas pela terceira vez

A eleição no estado foi um reflexo da disputa nacional, com o governador eleito apoiado por Lula e a adversária por Flávio Bolsonaro

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/10/2026 21:30

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Omar Aziz, que fez campanha com Lula, governará o Amazonas pela terceira vez
Omar Aziz, que fez campanha com Lula, governará o Amazonas pela terceira vez crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Omar Aziz (PSD) confirmou o favoritismo e foi eleito governador do Amazonas neste domingo, 25, derrotando Professora Maria do Carmo (PL). A eleição no estado foi um reflexo da disputa nacional, com Aziz apoiado por Lula e a adversária por Flávio Bolsonaro.

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Por volta das 20h40, com 88,34% das urnas apuradas, o senador já havia sido declarado matematicamente eleito, com 60,24% dos votos, contra 39,76% de Maria do Carmo. 

Aziz teve 40,63% dos votos no primeiro turno e Maria do Carmo, 24,49%. O governador eleito assumiu a primeira vez o estado em abril de 2010 e foi reeleito para o cargo até 2014. Antes, foi vereador de Manaus e vice-prefeito, deputado estadual e vice-governador, de 2003 a 2010. Em 2014 foi eleito senador e teve o mandato renovado oito anos depois.

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Essa foi a primeira vez que Maria do Carmo, empresária, contadora, advogada e educadora, disputou o cargo de governadora. Ela já havia tentado ser eleita vice-prefeita da capital amazonense em 2024.

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