Omar Aziz, que fez campanha com Lula, governará o Amazonas pela terceira vez

Omar Aziz (PSD) confirmou o favoritismo e foi eleito governador do Amazonas neste domingo, 25, derrotando Professora Maria do Carmo (PL). A eleição no estado foi um reflexo da disputa nacional, com Aziz apoiado por Lula e a adversária por Flávio Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Por volta das 20h40, com 88,34% das urnas apuradas, o senador já havia sido declarado matematicamente eleito, com 60,24% dos votos, contra 39,76% de Maria do Carmo.

Aziz teve 40,63% dos votos no primeiro turno e Maria do Carmo, 24,49%. O governador eleito assumiu a primeira vez o estado em abril de 2010 e foi reeleito para o cargo até 2014. Antes, foi vereador de Manaus e vice-prefeito, deputado estadual e vice-governador, de 2003 a 2010. Em 2014 foi eleito senador e teve o mandato renovado oito anos depois.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa foi a primeira vez que Maria do Carmo, empresária, contadora, advogada e educadora, disputou o cargo de governadora. Ela já havia tentado ser eleita vice-prefeita da capital amazonense em 2024.