Bate-papo místico
Poderoso ritual de oração com vela a Nossa Senhora Aparecida
Conheça um poderoso ritual de oração à santa negra do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, para ser feito com o poder das velas.
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11/10/2026 23:15
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Se existe uma Santa que olha pelo Brasil, ela é a Nossa Senhora Aparecida. A Padroeira do Brasil abençoa e tem compaixão pelo nosso povo. Vê nossos problemas, entende a nossa essência e apazigua nossas mazelas. Veja no artigo um poderoso ritual de oração à nossa mãezinha, para ser feito com o poder das velas.Mais sobre Nossa Senhora Aparecida
Por que fazer orações com velas?Você já deve ter percebido que as mais diversas religiões do mundo utilizam velas em seus momentos de conexão espiritual. Isso não é uma mera coincidência. Desde as mais antigas civilizações as velas são reconhecidas como ferramentas de elevação espiritual e materialização de pedidos. A vela simboliza o elemento fogo a força do calor, da purificação, da renovação energética, da fé e da vida. Por isso, ao acender a chama da vela dedicada a um santo (ou entidade) você se conecta com ele, abre um canal de comunicação espiritual. De uma maneira simplificada, é como se a luz da vela sinalizasse ao santo que você está invocando que ali existe um fiel, que de joelhos pede por graças e agradece pelo dom da vida.
Ritual de oração com velas a Nossa Senhora AparecidaOferecer uma vela a um santo, anjo ou entidade sagrada é uma demonstração de fé e dedicação. É mostrar-se comprometido com a oração, acreditar que existe ali uma conexão entre você e o Divino. Por isso, hoje decidimos mostrar aos nossos leitores um ritual simples a Nossa Senhora Aparecida que utiliza a vela como ferramenta de fé.
Como fazer este Ritual?
Você deve criar um pequeno altar para Nossa Senhora. Tenha uma imagem da Santa, que pode ser pequena e de qualquer material, como você preferir. Cubra o local de apoio com uma toalha branca ou azul clara e posicione a santinha no centro. Do lado direito, coloque uma rosa branca, do lado esquerdo acenda uma vela para Nossa Senhora Aparecida.
Prepare o seu coração, acalme-se e esteja pacificado, sem perturbações ou preocupações externas. Esse é um momento só seu e de Maria. De joelhos, olhe atentamente para a chama da vela, com muita intenção. Sinta que a chama irá estabelecer a conexão entre você e o Divino.
Assim que você sentir a conexão, faça a seguinte oração abaixo. Não é preciso decorar, pode acompanhar a oração lendo.
Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, mãe de Deus, rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos, livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso santíssimo filho, meu redentor e querido Jesus Cristo. Virgem bendita dê proteção a mim, filhos e a minha família toda. Nos proteja das doenças, da fome, assalto, raios e outros perigos que possam nos atingir soberana Senhora dirige-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos das tentações do demônio para que trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso filho, vos possamos ver, amar, e gozar da eterna glória, por todos os séculos. Amém!
Aproveite a conexão com Nossa Senhora Aparecida para conversar com ela com suas próprias palavras, pedir suas bênçãos e agradecer pelas graças já conquistadas.
Finalize com um Pai Nosso e uma Ave Maria
Você deve repetir esse ritual todos os dias, com muita fé, enquanto a rosa estiver viva. Se ela permanecer por bastante tempo é sinal que você precisa orar mais. Não desista do ciclo de orações e você sentirá que a Nossa Senhora vai atender o seu pedido e te acompanhar. Se achar necessário, pode repetir o ritual quantas vezes sentir vontade em seu coração.
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