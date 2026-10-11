Poderoso ritual de oração com vela a Nossa Senhora Aparecida

Por que fazer orações com velas?

Ritual de oração com velas a Nossa Senhora Aparecida

Como fazer este Ritual?

Você deve criar um pequeno altar para Nossa Senhora. Tenha uma imagem da Santa, que pode ser pequena e de qualquer material, como você preferir. Cubra o local de apoio com uma toalha branca ou azul clara e posicione a santinha no centro. Do lado direito, coloque uma rosa branca, do lado esquerdo acenda uma vela para Nossa Senhora Aparecida.

Prepare o seu coração, acalme-se e esteja pacificado, sem perturbações ou preocupações externas. Esse é um momento só seu e de Maria. De joelhos, olhe atentamente para a chama da vela, com muita intenção. Sinta que a chama irá estabelecer a conexão entre você e o Divino.

Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, mãe de Deus, rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos, livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso santíssimo filho, meu redentor e querido Jesus Cristo. Virgem bendita dê proteção a mim, filhos e a minha família toda. Nos proteja das doenças, da fome, assalto, raios e outros perigos que possam nos atingir soberana Senhora dirige-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos das tentações do demônio para que trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso filho, vos possamos ver, amar, e gozar da eterna glória, por todos os séculos. Amém! Assim que você sentir a conexão, faça a seguinte oração abaixo. Não é preciso decorar, pode acompanhar a oração lendo.

Nossa Senhora Aparecida para conversar com ela com suas próprias palavras, pedir suas bênçãos e agradecer pelas graças já conquistadas. Aproveite a conexão compara conversar com ela com suas próprias palavras, pedir suas bênçãos e agradecer pelas graças já conquistadas.

Finalize com um Pai Nosso e uma Ave Maria

Você deve repetir esse ritual todos os dias, com muita fé, enquanto a rosa estiver viva. Se ela permanecer por bastante tempo é sinal que você precisa orar mais. Não desista do ciclo de orações e você sentirá que a Nossa Senhora vai atender o seu pedido e te acompanhar. Se achar necessário, pode repetir o ritual quantas vezes sentir vontade em seu coração.

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