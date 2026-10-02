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LEITOR APONTA 'PRESSÃO' SOBRE AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

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Estado de Minas
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Repórter
02/10/2026 02:00

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“O ciclo da violência contra a mulher apresenta uma escalada gradual de controle e agressões que se inicia com abusos verbais e psicológicos e pode culminar no feminicídio. Nesse primeiro momento, marcado pelas agressões verbais, a vítima fica confusa e tende a acreditar que o agressor esteja apenas passando por um momento difícil. Pessoas próximas, na grande maioria das vezes, conversam, aconselham o tradicional 'deixa pra lá', afirmam que o agressor pode mudar, entre outros aconselhamentos que, em sua maioria, apenas relativizam uma situação que já foge à normalidade. A vítima, muitas vezes pressionada por familiares, amigos ou pelas circunstâncias, acaba perdoando o agressor, chegando, inclusive, a retirar queixas ou declarar que continuará a vida ao lado dele.Vemos esse comportamento em todas as classes sociais.A partir daí, a tendência é que a situação se agrave progressivamente.”

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MARCUS AURELIO DE CARVALHO
Santos – SP

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