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HBO anuncia atores que viverão os pais de Harry Potter e irmão de Rony; veja!
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Outra novidade é a escalação de Harry Gilby, conhecido por interpretar o jovem J.R.R. Tolkien no filme biográfico sobre o criador de "O Senhor dos Anéis". Na série, ele dará vida a Carlinhos Weasley, irmão mais velho de Rony e Gina. Foto: Divulgação
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O anúncio levanta a possibilidade de que esses personagens apareçam apenas a partir da segunda temporada, já que as filmagens do segundo ano da produção começaram antes mesmo da estreia da primeira parte. A previsão é que os novos episódios cheguem em 2027. Foto: Divulgação/HBO Max
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A adaptação de "Harry Potter" tem lançamento programado na plataforma HBO Max para o Natal de 2026, com oito episódios em sua temporada de estreia. As gravações foram iniciadas no verão do hemisfério norte, e a produção promete apresentar acontecimentos que vão além da perspectiva do protagonista. Foto: Divulgação/HBO Max
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Inspirada na famosa saga literária de J.K. Rowling, a série terá Francesca Gardiner como roteirista e produtora executiva, cargo que também será ocupado pela própria criadora. Mark Mylod também integra a equipe de produção executiva e ficará responsável pela direção de vários episódios. Foto: Divulgação/HBO Max
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Em agosto, os novos brasões das casas de Hogwarts apresentados pela HBO não agradaram boa parte dos fãs da saga. A revelação ocorreu durante o evento mundial "Back to Hogwarts" ("De Volta a Hogwarts") e mostrou novas versões dos símbolos de Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. Foto: Reprodução/YouTube