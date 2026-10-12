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Celebridades e TV

George Clooney comenta sobre morte de Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford que lutava contra problemas de saúde mental

RF
Redação Flipar
  • "É uma das coisas mais devastadoras que já aconteceu com a nossa família. E a família deles está como você pode imaginar [...] É a pior coisa que pode acontecer a uma família", disse Clooney. O ator e Rande fundaram a marca de tequila Casamigos em 2013, posteriormente vendida, e mantêm uma relação estreita, marcada por viagens e encontros frequentes entre as famílias. Foto: Reprodução/Instagram
  • Presley Gerber morreu em 20 de setembro, ao que tudo indica após ter uma overdose e uma parada cardíaca. De acordo com documentos policiais de Santa Monica, na Califórnia, os serviços de emergência receberam um chamado naquela manhã para atender a um caso suspeito de overdose em um estabelecimento local.
    Presley Gerber morreu em 20 de setembro, ao que tudo indica após ter uma overdose e uma parada cardíaca. De acordo com documentos policiais de Santa Monica, na Califórnia, os serviços de emergência receberam um chamado naquela manhã para atender a um caso suspeito de overdose em um estabelecimento local. Foto: Reprodução/Instagram
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