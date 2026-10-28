Mercado de ERP no Brasil deve crescer 145% até 2033

O mercado brasileiro de softwares de gestão empresarial (ERP) deverá crescer aproximadamente 145% até 2033, passando de US$ 1,24 milhões em receitas, registrados em 2025, para US$ 3.040,5 milhões ao final do período. Os dados são da Grand View Research, que projeta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12% entre 2026 e 2033. A perspectiva de expansão reforça a relevância dos sistemas ERP no Brasil, em um cenário no qual a integração de informações e a modernização dos processos empresariais ganham espaço nas estratégias de gestão.

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A projeção acompanha a crescente importância de tecnologias capazes de conectar diferentes áreas de uma organização. Na indústria, no comércio e na distribuição, os sistemas ERP integram processos financeiros, comerciais, de compras, estoques e produção, permitindo maior consistência das informações e visibilidade sobre as operações. Ao reunir dados em uma plataforma de gestão empresarial, essas soluções contribuem para reduzir a fragmentação dos processos, apoiar o acompanhamento de indicadores e oferecer melhores condições para decisões baseadas em informações confiáveis.

A computação em nuvem também se destaca nas perspectivas para o setor. Segundo a Grand View Research, o segmento de ERP em nuvem foi responsável pela maior receita do mercado brasileiro em 2025 e deverá apresentar o crescimento mais acelerado entre os modelos de implantação até 2033. Essa evolução amplia a discussão sobre escalabilidade, integração e atualização dos sistemas de gestão. Nesse contexto, plataformas como o SAP Business One, voltadas à gestão integrada de empresas em expansão, representam alternativas para organizações que buscam estruturar processos, centralizar informações e acompanhar o desenvolvimento de suas operações.

Para Flávio Silva, CEO e Founder da Upper, consultoria especializada em SAP Business One e parceira Gold da SAP no Brasil, o crescimento projetado do mercado está relacionado à evolução do papel dos sistemas de gestão nas organizações. “O SAP Business One deixou de ser apenas uma ferramenta para registrar operações e passou a ocupar uma posição estratégica nas empresas. Quando informações financeiras, comerciais e operacionais estão conectadas, a liderança consegue acompanhar melhor o negócio, identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões com mais segurança. O valor da tecnologia está justamente em transformar dados em capacidade de gestão”, afirma.

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