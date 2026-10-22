Cereais integrais e leguminosas: o que há nesses alimentos que interessa à saúde intestinal e por que o modo de preparo merece atenção na sua rotina alimentar
Ricos em fibras e proteínas, esses alimentos ajudam o intestino e a digestão: descubra truques fáceis de preparo para enriquecer sua alimentação
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Médicos recomendam uma alimentação diversificada para manter a boa saúde. Apesar disso, certos itens atraem menos interesse na rotina alimentar. Muitas vezes incompreendidos e pouco apreciados no prato, os cereais e as leguminosas concentram elementos essenciais para o corpo humano e para o planeta.
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No programa francês "Bonjour ! La Matinale TF1", a neurocientista e nutricionista Émilie Steinbach detalhou o valor desses grupos. As leguminosas reúnem itens como: grão-de-bico, feijão seco, lentilha e milho. Já os cereais abrangem cevada, espelta, aveia, trigo-sarraceno, trigo e bulgur.
Essas duas categorias reúnem amido em sua composição, substância presente em maior nível nos cereais. As leguminosas fornecem grande quantidade de fibras e proteínas. A orientação da especialista aponta a combinação mútua dos dois grupos nas refeições cotidianas.
Benefícios para o organismo e controle do peso
A inclusão dessas opções não tem o propósito de substituir totalmente outros alimentos. As lentilhas fornecem 9 gramas de proteínas a cada 100 gramas, índice menor do que a quantidade encontrada na carne. As leguminosas entregam fibras essenciais para o microbioma intestinal e para a saúde metabólica.
A presença constante de fibras melhora parâmetros clínicos da saúde. A orientação profissional indica a ingestão de leguminosas pelo menos duas vezes na semana, acompanhadas de legumes. O consumo ajuda a desacelerar a digestão e a absorção de nutrientes como carboidratos, fator que auxilia a perda ou a estabilização do peso corporal.
Orientações de preparo e absorção de nutrientes
O modo de cozinhar faz diferença no aproveitamento dos alimentos. Os cereais devem ser consumidos al dente para diminuir o índice glicêmico relacionado ao amido.
Existe outra técnica recomendada: cozinhar os cereais, resfriar e armazenar na geladeira para ingestão no dia seguinte. Esse processo transforma parte da substância em amido resistente. Essas fibras alimentam o microbioma intestinal sem absorção direta pelo organismo, reduzindo a carga e o índice glicêmico.
Para as leguminosas cruas, o preparo requer deixá-las de molho antes do fogo. Se forem pré-cozidas, a recomendação pede apenas o enxágue. O cozimento completo previne a fermentação intestinal causadora de gases.
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A introdução deve ocorrer aos poucos no cardápio diário, permitindo que o sistema digestivo se adapte ao alimento.