RICA EM NUTRIENTES

Benefícios da lentilha para o corpo que fazem muita gente incluir esse alimento na dieta

A leguminosa é conhecida por ajudar na energia, na digestão e na alimentação equilibrada.

10/03/2026 09:05

Consumida em diferentes culturas ao redor do mundo, a lentilha pode ser incluída em sopas, saladas, ensopados ou até em receitas vegetarianas

Os benefícios da lentilha fazem desse alimento uma das leguminosas mais nutritivas e recomendadas por especialistas em alimentação saudável. Pequena no tamanho, mas rica em nutrientes, a lentilha contém proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais essenciais que ajudam no funcionamento do organismo.

Consumida em diferentes culturas ao redor do mundo, a lentilha pode ser incluída em sopas, saladas, ensopados ou até em receitas vegetarianas. Além de ser versátil na cozinha, ela é considerada uma excelente aliada da saúde e da boa forma quando faz parte de uma dieta equilibrada.

Por que a lentilha é considerada um alimento tão nutritivo?

Um dos principais benefícios da lentilha é sua alta densidade nutricional. Ela é rica em proteínas vegetais, podendo conter entre 20% e 30% de proteína em sua composição, o que a torna uma ótima alternativa alimentar para vegetarianos e veganos.

Além disso, a lentilha também fornece fibras, ferro, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e magnésio. Esses nutrientes ajudam a fortalecer o organismo, melhorar o funcionamento do sistema digestivo e contribuir para a saúde cardiovascular.

Como a lentilha age no organismo quando consumida regularmente?

Quando incluída na alimentação, a lentilha fornece proteínas e fibras que ajudam a manter a saciedade por mais tempo. Esse efeito contribui para o controle do apetite e para o equilíbrio energético ao longo do dia.

Outro ponto importante é que a lentilha possui baixo índice glicêmico, o que significa que ela libera energia de forma gradual. Isso evita picos de açúcar no sangue e ajuda no controle da glicemia, especialmente em pessoas com diabetes ou resistência à insulina.

Benefícios da lentilha para o corpo que fazem muita gente incluir esse alimento na dieta
Esse alimento nutritivo pode contribuir para uma alimentação equilibrada e cheia de nutrientes. – Créditos: depositphotos.com / monticello

Quais nutrientes tornam a lentilha tão poderosa?

A lentilha possui uma combinação de nutrientes que contribuem para diversos processos importantes do organismo.

Nutriente Importância para o corpo
Proteína vegetal Ajuda na manutenção dos músculos
Fibras Melhoram o funcionamento intestinal
Ferro Auxilia na prevenção da anemia
Folato (vitamina B9) Importante para o sangue e o sistema nervoso
Potássio Ajuda no controle da pressão arterial
Polifenóis Antioxidantes que protegem as células

Quais são os principais benefícios da lentilha para a saúde?

  • Ajuda a melhorar a saúde intestinal graças ao alto teor de fibras
  • Pode auxiliar no emagrecimento, pois aumenta a sensação de saciedade
  • Contribui para prevenir anemia por ser fonte de ferro
  • Ajuda na proteção do coração e no controle do colesterol
  • Pode colaborar no controle da diabetes por ter baixo índice glicêmico
  • Possui ação antioxidante e anti-inflamatória

Como consumir lentilha de forma mais nutritiva no dia a dia?

Para aproveitar melhor os benefícios da lentilha, uma dica importante é deixá-la de molho antes do preparo. Esse processo ajuda a reduzir substâncias chamadas antinutrientes e pode melhorar a digestibilidade do alimento.

A lentilha também pode ser utilizada em diversas receitas além do preparo tradicional. Hambúrgueres vegetais, almôndegas, saladas e sopas são algumas opções que tornam o consumo mais variado e saboroso, facilitando a inclusão desse alimento nutritivo na rotina alimentar.

