Assine
overlay
Início Bem viver
NUTRIÇÃO

Conheça os benefícios do maxixe e entenda por que esse alimento é tão valorizado na saúde

Um vegetal simples com efeitos importantes para o organismo

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
07/03/2026 11:12

compartilhe

SIGA
x
Conheça os benefícios do maxixe e entenda por que esse alimento é tão valorizado na saúde
Os benefícios do maxixe mostram que alimentos simples podem ter grande impacto na saúde quando valorizados na alimentação cotidiana crédito: Tupi

Os benefícios do maxixe explicam por que esse fruto, de origem africana, segue presente na alimentação brasileira e ganha cada vez mais reconhecimento nutricional. Simples, acessível e versátil, o maxixe reúne nutrientes importantes que contribuem para a saúde e o bom funcionamento do organismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além do valor alimentar, o maxixe também tem relevância econômica em algumas regiões do país, sendo cultivado em larga escala e gerando renda para muitas famílias. Seu consumo regular pode trazer ganhos reais para a alimentação diária.

O que é o maxixe e quais são seus principais tipos

O maxixe é um fruto pertencente à mesma família do pepino e da abóbora. Ele se destaca pela textura macia quando jovem e pelo sabor suave, que se adapta bem a diferentes preparações culinárias.

Leia Mais

Existem dois tipos principais de maxixe. O maxixe caipira possui espinhos na casca e é o mais tradicional, enquanto o maxixe japonês não tem espinhos, apresenta aparência mais lisa e é mais fácil de manusear no preparo.

Benefícios do maxixe para o corpo e a saúde

Entre os benefícios do maxixe está seu perfil nutricional equilibrado. Ele é fonte de proteínas vegetais, cálcio e vitamina C, nutrientes importantes para a manutenção da saúde muscular, óssea e do sistema imunológico.

O maxixe também contém compostos antioxidantes que ajudam a proteger as células contra o envelhecimento precoce e contra processos degenerativos. Esses efeitos tornam o alimento um aliado da saúde a longo prazo.

Benefícios do maxixe no combate à anemia e fortalecimento do organismo

Outro destaque entre os benefícios do maxixe é a presença de ferro. Esse mineral é essencial para a formação das células sanguíneas e atua diretamente na prevenção e no auxílio ao tratamento da anemia ferropriva.

Além disso, o consumo de maxixe contribui para fortalecer o organismo como um todo. Sua combinação de vitaminas e minerais favorece o metabolismo e ajuda o corpo a manter suas funções básicas de forma equilibrada.

Principais benefícios do maxixe para a saúde

Benefício Nutriente associado Efeito no organismo
Ação antioxidante Vitamina C Proteção celular
Prevenção da anemia Ferro Melhora da oxigenação do sangue
Fortalecimento ósseo Cálcio Manutenção dos ossos
Suporte muscular Proteínas vegetais Auxílio na estrutura corporal

Formas simples e saudáveis de consumir o maxixe

  • Cozido em preparações tradicionais como a maxixada
  • Usado como acompanhamento em vinagretes
  • Consumido cru em saladas para preservar os nutrientes
  • Combinado com outros legumes em refogados leves
  • Inserido em refeições do dia a dia de forma variada

Selecionamos um conteúdo do canal Rede TVT, que conta com mais de 1,16 mi de inscritos e já ultrapassa 259 mil visualizações neste vídeo, apresentando informações educativas sobre os benefícios do maxixe para a saúde. O material destaca propriedades nutricionais, efeitos no organismo, contribuição para a alimentação equilibrada, formas tradicionais de consumo e cuidados ao incluir o alimento na dieta, alinhado ao tema tratado acima:

Por que os benefícios do maxixe merecem mais atenção

Os benefícios do maxixe mostram que alimentos simples podem ter grande impacto na saúde quando valorizados na alimentação cotidiana. Rico em nutrientes essenciais e fácil de preparar, ele se adapta a diferentes hábitos alimentares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao incluir o maxixe com mais frequência no cardápio, é possível fortalecer o sistema imunológico, proteger as células e contribuir para a saúde do sangue e dos ossos. Por isso, o maxixe segue sendo um alimento tão valorizado, tanto pela nutrição quanto pela cultura alimentar brasileira.

Tópicos relacionados:

beneficios corpo nutricao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay