Assine
overlay
Início Bem viver
DIETAS EQUILIBRADAS

Os benefícios da abobrinha para a saúde e por que esse vegetal é tão recomendado

Leve, nutritiva e fácil de incluir na alimentação diária

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
27/02/2026 08:23

compartilhe

SIGA
x
Os benefícios da abobrinha para a saúde e por que esse vegetal é tão recomendado
Consumo de abobrinha ajuda a manter o equilíbrio intestinal, a hidratação e o controle do peso corporal crédito: Tupi

Os benefícios da abobrinha fazem desse alimento um dos mais indicados em dietas equilibradas, funcionais e preventivas. Apesar de ser botânicamente classificada como fruta, a abobrinha é amplamente utilizada como vegetal e se destaca por ser leve, nutritiva, versátil e extremamente amigável para o organismo, contribuindo para digestão, controle glicêmico, saúde cardiovascular e prevenção de doenças.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por que a abobrinha é considerada um alimento funcional

A abobrinha possui baixo valor calórico, alto teor de água e boa quantidade de fibras, o que a torna um alimento funcional por atuar em diferentes sistemas do corpo ao mesmo tempo. Seu consumo frequente ajuda a manter o equilíbrio intestinal, a hidratação e o controle do peso corporal.

Leia Mais

Outro ponto relevante é que praticamente todas as partes da abobrinha são aproveitáveis. Casca, polpa, sementes e até flores concentram nutrientes importantes, o que amplia seu valor nutricional quando consumida de forma integral.

Nutrientes essenciais presentes na abobrinha

A abobrinha é rica em minerais fundamentais para o organismo, como cálcio, magnésio, manganês, ferro, fósforo e potássio. Esses minerais participam da saúde óssea, da função muscular, da circulação sanguínea e do equilíbrio da pressão arterial.

Além disso, o alimento fornece vitaminas A, C e do complexo B, incluindo niacina e piridoxina. Esses micronutrientes contribuem para a imunidade, a saúde da pele, o funcionamento do sistema nervoso e a proteção contra processos inflamatórios.

Os benefícios da abobrinha para a saúde e por que esse vegetal é tão recomendado
Rica em água, fibras e aliada de hábitos saudáveis. – Créditos: depositphotos.com / VadimVasenin

Impactos positivos na digestão, glicemia e visão

As fibras presentes na casca da abobrinha são especialmente benéficas para quem sofre de prisão de ventre, pois aumentam o volume fecal e facilitam o trânsito intestinal. A presença de pectina, uma fibra solúvel, também ajuda a proteger o intestino grosso.

No controle da glicemia, a pectina reduz a velocidade de absorção do açúcar, tornando a abobrinha uma excelente opção para diabéticos. Já os carotenóides luteína e zeaxantina atuam na proteção da visão, reduzindo o risco de catarata e degeneração macular relacionada à idade.

Principais benefícios da abobrinha e suas funções

Componente Ação no organismo
Fibras Melhora da digestão e prevenção da constipação
Pectina Controle da glicemia e proteção do cólon
Potássio Regulação da pressão arterial
Vitamina C Imunidade e ação antioxidante
Luteína e zeaxantina Proteção da saúde ocular

Formas corretas de consumo para preservar nutrientes

  • Cozinhar no vapor para manter vitaminas e minerais
  • Consumir com a casca sempre que possível
  • Usar como substituto de massas em receitas low carb
  • Preparar crua em fatias finas marinadas com limão
  • Evitar cozimento prolongado em água
  • Combinar com azeite para melhor absorção de vitaminas

Selecionamos um conteúdo do canal Saúde Total, que conta com mais de 213 mil inscritos e já ultrapassa 86 mil visualizações neste vídeo, apresentando informações claras sobre os benefícios da abobrinha para a saúde. O material destaca propriedades nutricionais do vegetal, seus efeitos no funcionamento do intestino, auxílio no controle do peso e na hidratação do organismo, além de orientações sobre consumo no dia a dia, alinhado ao tema tratado acima:

Por que a abobrinha é indicada para consumo regular

Além de todos os benefícios nutricionais, a abobrinha é extremamente leve. Em média, 100 gramas fornecem cerca de 36 calorias, o que a torna ideal para dietas de emagrecimento e manutenção do peso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Seu consumo regular também está associado à proteção do intestino, auxílio na recuperação de pessoas que sofreram AVC e suporte ao organismo em situações de deficiência nutricional, como a falta de vitamina C. Versátil, acessível e fácil de preparar, a abobrinha é um alimento estratégico para quem busca saúde, prevenção e equilíbrio na alimentação diária.

Tópicos relacionados:

abobrinha dieta nutricao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay