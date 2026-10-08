A The LYCRA Company destacará a fibra LYCRA® renovável e a circularidade "têxtil para têxtil" na Textile Exchange Conference 2026

A The LYCRA Company, líder global em soluções de fibras e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, apresentará sua fibra LYCRA® renovável e seu trabalho para promover a reciclagem “têxtil para têxtil” na Conferência Textile Exchange 2026. O evento acontecerá entre os dias 12 e 16 de outubro no Centro de Convenções de Vancouver, no Canadá.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261008663228/pt/

At the Textile Exchange Conference 2026, The LYCRA Company will showcase Renewable LYCRA® fiber and its progress in advancing textile-to-textile recycling.

“A Era da Implementação” aborda a ampliação do que funciona em empresas, sistemas de abastecimento e contextos. Durante o evento, a The LYCRA Company destacará seu trabalho com parceiros ao longo de toda a cadeia de valor, contribuindo para o futuro dos têxteis por meio de soluções com fibras renováveis, inovação circular e parcerias estratégicas no setor.

“Levar mais materiais reciclados e renováveis à escala comercial é essencial para transformar as ambições do setor em ações concretas”, afirmou Alistair Williamson, vice-presidente de sustentabilidade de produtos da The LYCRA Company. “Na Textile Exchange, mostraremos como a fibra Renewable LYCRA® está tornando esse avanço possível hoje, ao mesmo tempo que proporciona a elasticidade, o caimento e o conforto que os consumidores esperam.”

A fibra LYCRA® renovável é produzida com 70% de conteúdo de origem vegetal, utilizando milho dentado cultivado nos Estados Unidos como matéria-prima principal, e já está sendo produzida em escala comercial. O milho é proveniente, em grande parte, do estado de Iowa, substituindo uma parcela significativa dos insumos derivados do petróleo tradicionalmente utilizados na fabricação de elastano. Uma avaliação do ciclo de vida revisada por terceiros mostra que a fibra pode reduzir a sua pegada de carbono em até 45%*, mantendo desempenho equivalente em elasticidade e recuperação.

Nos últimos anos, a The LYCRA Company também trabalhou com empresas de reciclagem têxtil globalmente para desenvolver e aperfeiçoar sistemas que separam o elastano de fios associados, como náilon e poliéster, a partir de resíduos têxteis pré-consumo, transformando-o novamente em novas fibras de elastano. O resultado é um sistema de reciclagem de elastano em fase piloto e um passo importante rumo à circularidade têxtil. O próximo passo é ampliar a infraestrutura para produzir a fibra LYCRA® feita com conteúdo reciclado.

“Criar sistemas de reciclagem de têxteis para têxteis comercialmente viáveis exige colaboração, e estamos ajudando a desenvolver tecnologias projetadas para recuperar e reaproveitar o spandex de têxteis no fim de sua vida útil”, acrescentou Williamson.

Durante toda a conferência, a equipe da The LYCRA Company estará à disposição no estande n.º 18 para conversar com marcas, fábricas e participantes do setor sobre soluções renováveis e circulares, além de discutir oportunidades de colaboração, fornecimento e desenvolvimento de produtos.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções de tecnologia e fibras para os setores de cuidado pessoal e vestuários, e detém as principais marcas de consumo: LYCRA® , LYCRA HyFit® , LYCRA® T400® , COOLMAX® , THERMOLITE® , ELASPAN® , SUPPLEX® e TACTEL® . Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos de alta qualidade, expertise técnica e suporte de marketing. A The LYCRA Company foca na adição de valor aos produtos dos seus clientes desenvolvendo inovações únicas concebidas para atender a necessidade dos consumidores por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

*Avaliação Comparativa do Ciclo de Vida: Fibra LYCRA® com PTMEG de origem biológica vs. Fibra LYCRA® com PTMEG de origem fóssil, Ramboll, 2026

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Karie J. Ford

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Karie.j.ford@lycra.com