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A dificuldade de preparar Lula para debates

Apesar de ser aberto a conselhos, o presidente resiste a algumas orientações

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/10/2026 10:18

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A dificuldade de preparar Lula para debates
A dificuldade de preparar Lula para debates crédito: Foto: Ricardo Stuckert

Lula ainda escuta conselhos. De cada vez menos gente, mas escuta.

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Neste segundo turno, além da influência natural da primeira-dama, Janja, o candidato à reeleição tem levado em conta o que dizem o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira; o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante; e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles.

Há, no entanto, uma dificuldade nesse trabalho de aconselhamento, sobretudo quando o assunto são sabatinas e debates.

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Lula costuma dizer que já sabe o que tem de fazer, que debateu a vida inteira, e demonstra resistência a algumas orientações.

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