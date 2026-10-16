A dificuldade de preparar Lula para debates

Lula ainda escuta conselhos. De cada vez menos gente, mas escuta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Neste segundo turno, além da influência natural da primeira-dama, Janja, o candidato à reeleição tem levado em conta o que dizem o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira; o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante; e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles.

Há, no entanto, uma dificuldade nesse trabalho de aconselhamento, sobretudo quando o assunto são sabatinas e debates.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula costuma dizer que já sabe o que tem de fazer, que debateu a vida inteira, e demonstra resistência a algumas orientações.