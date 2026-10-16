A dificuldade de preparar Lula para debates
Apesar de ser aberto a conselhos, o presidente resiste a algumas orientações
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Lula ainda escuta conselhos. De cada vez menos gente, mas escuta.
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Neste segundo turno, além da influência natural da primeira-dama, Janja, o candidato à reeleição tem levado em conta o que dizem o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira; o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante; e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles.
Há, no entanto, uma dificuldade nesse trabalho de aconselhamento, sobretudo quando o assunto são sabatinas e debates.
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Lula costuma dizer que já sabe o que tem de fazer, que debateu a vida inteira, e demonstra resistência a algumas orientações.