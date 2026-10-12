Novo colírio aprovado nos EUA melhora a visão de perto por até 10 horas; saiba como funciona

Indicado para uso diário, o colírio pode melhorar a visão de perto por até dez horas, reduzindo temporariamente a necessidade de óculos de leitura. Seu princípio ativo, a aceclidina, é uma substância conhecida há décadas por sua utilização no tratamento do glaucoma, mas agora empregada em uma formulação específica para a presbiopia. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo