Idosa volta a morar em antiga escola onde se formou há quase 60 anos

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Cassandra Henderson concluiu os estudos em uma escola da Carolina do Norte em 1968. Quase 60 anos depois, ela voltou a morar no mesmo prédio, restaurado após duas décadas de abandono e transformado em um condomínio com 53 apartamentos para idosos.

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Origem e significado comunitário

Durante o período de segregação racial, o local funcionava sob o nome de Caswell County Training School. A instituição representava oportunidades educacionais para gerações de estudantes negros no condado de Caswell, servindo como centro de aprendizado, orgulho e vida comunitária.

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O campus recebeu a adição de um ginásio em 1960 para abrigar práticas esportivas e eventos. A formatura de Henderson ocorreu perto do término dessa fase, pouco antes de a dessegregação modificar o papel da instituição.

Após a integração racial, o prédio foi renomeado como Dillard Junior High em homenagem ao diretor de longa data Nicholas Longworth Dillard. As atividades escolares continuaram no endereço até o fechamento definitivo em 2002, quando a edificação ficou totalmente desocupada.

Reforma e habitação acessível

A mobilização da própria comunidade garantiu a inserção do imóvel no Registro Nacional de Lugares Históricos. O trabalho de restauração transformou as antigas salas de aula em sete apartamentos tipo estúdio e 46 unidades de um quarto em Yanceyville.

Todas as 53 moradias são destinadas a idosos com renda igual ou inferior a 50% da média regional. O projeto teve desenvolvimento conjunto da DreamKey Partners com a Red Stone Equity Partners.

O empreendimento recebeu o reconhecimento de excelência em créditos tributários habitacionais de 2026 na categoria Habitação Rural, concedido pela Affordable Housing Tax Credit Coalition.

Estrutura adaptada

O conjunto Dillard School Senior Apartments foi projetado com melhorias funcionais voltadas ao público sênior:

acessibilidade com elevadores;

centro comunitário com sala de informática e negócios;

área para atividades físicas;

lavanderia coletiva e espaço de armazenamento para locatários;

gerência no local com serviços de assistência e apoio. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A recuperação do imóvel exemplifica o reaproveitamento histórico aplicado para suprir demandas de residências econômicas diante do envelhecimento populacional em zonas rurais. A intervenção permitiu que Henderson retornasse ao prédio de sua juventude, garantindo estabilidade e convivência aos moradores mais velhos de Yanceyville.