A história dos colégios que marcaram época em Belo Horizonte

Um reencontro de ex-alunos de um tradicional colégio de Belo Horizonte, seis décadas após a formatura, despertou a nostalgia em muitos moradores da cidade. A celebração não apenas reuniu velhos amigos, mas também trouxe à tona a importância de instituições de ensino que são verdadeiros marcos na história da capital mineira, palcos de memórias afetivas e formadoras de inúmeras gerações.

Esses colégios vão muito além das salas de aula. Suas imponentes arquiteturas, pátios que ecoam histórias e corredores que testemunharam debates importantes ajudaram a moldar a identidade cultural e intelectual de Belo Horizonte. Conhecer a trajetória de alguns deles é revisitar a própria evolução da cidade.

Colégio Arnaldo

Fundado em 1912 pela Congregação do Verbo Divino, o Colégio Arnaldo é um dos mais antigos e emblemáticos da capital. Sua imponente sede, um marco arquitetônico tombado pelo patrimônio histórico, está localizada no encontro das avenidas Carandaí, Bernardo Monteiro e Brasil, no bairro Funcionários. Pelos seus corredores passaram nomes como Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e Fernando Sabino, consolidando a instituição como um berço da elite intelectual mineira e sinônimo de ensino de excelência.

Colégio Estadual Central

Conhecido popularmente como "Estadual", este colégio é um gigante da educação pública em Minas Gerais. Inaugurado em 1956 no bairro de Lourdes, seu projeto modernista impressiona até hoje. A escola se tornou um símbolo de ensino público de qualidade e um espaço de efervescência cultural e política, especialmente durante os anos 1960 e 1970, formando líderes em diversas áreas.

Colégio Santo Agostinho

Desde sua fundação em 1934, o Colégio Santo Agostinho consolidou-se como uma das instituições mais respeitadas de Belo Horizonte. Localizado no bairro de mesmo nome, destacou-se pela formação humanística e por uma forte comunidade de ex-alunos. Suas instalações modernas e a constante atualização pedagógica mantêm a escola relevante até os dias atuais.

Mais do que centros de ensino, esses colégios foram espaços de convivência que criaram laços duradouros. As amizades, os primeiros amores, os desafios acadêmicos e as descobertas vividas dentro de seus muros fazem parte do imaginário coletivo de quem cresceu em Belo Horizonte.

Muitas dessas escolas se adaptaram aos novos tempos, incorporando tecnologias e novas metodologias de ensino, mas sem perder a essência que as tornou icônicas. Elas continuam a formar cidadãos e a escrever novos capítulos, mantendo vivo um legado que se confunde com a própria história da capital mineira.

