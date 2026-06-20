Moderno Eternos apresenta ambientes que unem o antigo e o contemporâneo

Já passou na frente de casas e edificações de nossa cidade que achou bonita e teve vontade de entrar e conhecer por dentro? Imagino que sim. Mas com bater na porta de uma residência, de uma escola ou de uma empresa e pedir para entrar só para ver como é a arquitetura do local? E assim, vivemos cheios de curiosidades.

Cineatrium – Beatriz Siqueira – Mais do que assistir, o convite é permanecer. Um cinema lounge "Moderno", onde, entre colunas históricas e mobiliário contemporâneo, arquitetura, paisagismo, cultura e experiências se encontram Pedro Costa / @bsfotografi



Porém, desde que começou há 11 anos, a mostra de Decoração Modernos Eternos tem aberto as portas desses espaços e dado oportunidade para que o público conheça por dentro esses locais tão lindos, construídos na época da criação de nossa cidade. A primeira edição foi em uma casa em estilo clássico, na Cidade Jardim. As segunda, terceira e quarta edições ocuparam uma casa de estilo brutalista no Clube dos Caçadores. Depois foi o prédio do Colégio Arnaldo, seguido pelo Edifício P7 Criativo no Centro. Na sequência, o Prédio Verde da Praça da Liberdade, o Instituto de Educação, a Escola Estadual Afonso Pena e agora, a Escola Estadual Pedro II. Todos que entram se admiram com a beleza da arquitetura.

Gênesis: Onde a Tradição se Torna Sentido – Savassi DePaula Arquitetos – Encontro da arquitetura Neocolonial de 1926 com a alma do solo mineiro Gustavo Xavier/divulgação

Riqueza para o olhar

São 40 ambientes diversificados que mostram design, arte, cultura e patrimônio. Muito do mobiliário usado é do acervo da escola, móveis portugueses, com influência moura, do século passado, que resgatam o objetivo da mostra, ao mix and match do moderno, contemporâneo, vintage e antigo que antou meio perdido nas últimas edições. Não posdemos deixar de destacar a beleza da iluminação da A. de Arte, que assina a maioria dos ambientes, com peças modernas que conversam em perfeita hamornia com a diversidade de estilo das decorações.

Ateliê da Ceramista – 2 Quartos Arquitetura – Natália Pimentel Villela e Victória Perdigão – Um convite à pausa. Um lugar de silêncio e transformação, inspirado pelo processo artesanal da cerâmica que exige tempo, presença e sensibilidade. cerâmicas da Origem Atelier Gustavo Xavier/divulgação



“Existe um simbolismo muito forte em realizar esta edição em um monumento à educação. A mostra propõe exatamente esse diálogo”, afirma Josette Davis.



Além da visitação, a mostra promove talks de áreas diversas e tem uma programação gastronômica que falaremos na edição do caderno Degusta, na próxima quinta-feira.

Suíte 25 – Angélica Araújo e Tiago Alves – Espaço acolhedor e integrado, como uma grande suíte de hotel dentro de casa. Dois Ambientes interligados onde o repouso, o estar e o receber coexistem de maneira natural Gustavo Xavier/Divulgação

Porque você merece

Áreas de aconchego são destaque nesta edição da Modernos Eternos

Inaugurado em 2 de setembro de 1926, o prédio da Escola Estadual Pedro II completa 100 anos no ano em que recebe a 11ª edição da Modernos Eternos BH, o que reforça o conceito que orienta a mostra desde sua criação: promover o diálogo entre passado e presente por meio da preservação simbólica da memória arquitetônica e da criação contemporânea.

Sala de Banho Kohler – Marcia Carvalhaes – une o clássico e o contemporâneo. A simetria traz ordem, equilíbrio e permanência. concebido para proporcionar relaxamento, o espaço se transforma em um refúgio de bem-estar Gustavo Xavier/Divulgação

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Geralmente os arquitetos preferem fazer salas, escritórios e espaços que julgam mais nobres ou mais atraentes. Afinal, o investimento é alto e o objetivo é mostrar o seu trabalho e atrair novos clientes. Este ano um fato chama a atenção: o número de quartos. Provavelmente pelo fato de que as pessoas passaram a investir mais no próprio conforto do que no das visitas. E a sala de banho é um sonho. Merecem aplausos.