Decoração que cabe no bolso

A cidade está vivendo o período do ano voltado para arquitetura e decoração. E mais uma mostra foi inaugurada na cidade, a 18ª edição da Morar Mais que pode ser visitada até 7 de setembro, e reúne 26 arquitetos, decoradores e paisagistas que assinam mais de 30 ambientes.

Cozinha clássica Brasileira – camila abreu Ivan Araújo/divulgação



Inicialmente chamada Morar Mais por Menos, o desafio dos profissionais era apresentar soluçõe criativas, bonitas e baratas. Com o passar dos anos o nome mudou, mas sempre com a proposta de unir sofisticação e acessibilidade, e cada ambiente traz o valor gasto na sua montagem, e a mostra tem o slogan “o chique que cabe no bolso”.



A Morar Mais 2025 ocupa o casarão modernista da família Boson, construído na década de 1970 pelo arquiteto Lúcio Assumpção Scarpelli, no bairro Cidade Jardim. Entre os espaços apresentados estão salas, quartos, cozinhas, áreas gourmet, banheiros, ateliês, escritórios e galerias, além de uma ala dedicada à gastronomia, que nesta edição fica por conta da 68 La Pizzeria, e uma programação variada com talks, palestras e shows.

Sala essência – luísa maciel e sophia lima Ivan Araújo/divulgação

Como é tradicional nas mostras, existe um circuito a ser percorrido para facilitar a visitação. A Bilheteria é assinada por Jàdder Rodrigues, e fi idealizada como varanda de entrada de uma casa, com visão para o jardim frontal. Fabelle Pereira assina o Estar de Refúgio de Memória priorizando materiais naturais e com inspiração no interior do estado.



A Cozinha Brasileira, de Camila Abreu, transformou o espaço a partir de elementos existentes, como armários, piso e bancada. A novidade veio com pintura e mobiliário. Outra sala de estar, feita por Christianne Lima é multifuncional e abriga também o home office. Luísa Maciel e Sophia Lima assinam a Sala Essência, um refúgio dos sentidos. O Jardim Quintal, de Guilherme Souza apresenta soluções sustentáveis e uso criativo de técnicas e materiais acessíveis, valorizando o simples.



A mostra traz vários quartos. O Morada Ancestral, de Marcela Aquino valoriza a terra e a brasilidade. Destaque para a estante com coleção de esculturas rústicas de casinhas. O Florescer, de Rafaela Junger e Natália Guedes foi pensado para uma jovem que está saindo da adolescência. Marco Antônio Lolli assina o Aninhar, para um bebê, com inspiração na natureza e nas araras. O quarto de Casal Contemporâneo, de Danilo Magalhães equilibra conforto e funcionalidade.



O restaurante Ripado's, de Thais Fontenelle evoca o Brasil. A saleta de Degustação, de Victor Lúcio convida à pausa e ao encontro. Cobogós desenham sombras sobre a decoração, exaltando a arquitetura brasileira. Priscila Diniz, da Aresta Arquitetura e Interiores, assina a Casa Negroni, o bar da Morar Mais inspirado no drink homônimo: equilibrado e marcante.

