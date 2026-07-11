Aos 83 anos, idosa conclui ensino fundamental e sonha fazer faculdade

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Aos 83 anos, Dona Lourdes Batigalhia mostrou que nunca é tarde para realizar um sonho. A aposentada concluiu o ensino fundamental por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e participou da cerimônia de formatura realizada na última quarta-feira (8/7) em Araraquara (SP).

Apaixonada pelos estudos, ela agora planeja concluir o ensino médio e, depois, ingressar em uma faculdade. Segundo Dona Lourdes, voltar para a sala de aula transformou completamente a vida.

"Mudou muito, muito mesmo. Eu aprendi mais, sei ler, sei escrever, sei pronunciar. Para mim foi uma maravilha", afirmou em entrevista ao g1.

"Surgiu a oportunidade de estudar, criei meus filhos, me casei e agora estou maravilhosamente bem, contente, feliz, muito feliz. Meu sonho foi realizado, só que eu vou partir para a frente. Vou fazer uma faculdade ainda, se Deus quiser", declarou ainda durante a formatura.

A decisão de retomar os estudos surgiu depois da morte do marido. Dona Lourdes conta que, quando era jovem, a realidade era diferente e as mulheres eram incentivadas a se dedicar apenas às tarefas domésticas.

"As meninas aprendiam a costurar, cozinhar, lavar e cuidar do marido. Quando ele faleceu e eu fiquei sozinha, falei: agora eu vou partir para o estudo", relembrou.

Na cerimônia de formatura, ela recebeu o diploma ao lado de outros 35 estudantes que concluíram o ensino fundamental pelo EJA.

"Não desanimar"

Ao ser questionada sobre que conselho daria para quem acredita estar velho demais para estudar, Dona Lourdes foi direta. "Não desanimar. Bola para frente. Temos que ir para frente”, recomendou.

A conquista também emocionou a família. A filha, Eliane Zinato, contou que a mãe ficou profundamente abalada após a morte do pai, mas encontrou nos estudos uma forma de reconstruir a própria rotina.

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"Ela quis voltar a estudar e apoiamos. É uma felicidade sem fim", disse ao g1.