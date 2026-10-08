FHC segue como único presidente eleito no 1º turno; relembre as disputas de 1989 para cá

2002 - A eleição de 2002 encerrou um ciclo de oito anos de governo do PSDB e levou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela primeira vez à Presidência. No primeiro turno, Lula liderou com 46,44% dos votos válidos, seguido por José Serra (PSDB), com 23,20%; Anthony Garotinho (PSB), com 17,87%, terminou em terceiro. Como nenhum candidato alcançou a maioria absoluta, Lula e Serra disputaram o segundo turno em 27 de outubro. Lula venceu com 61,27% dos votos válidos, contra 38,73% de Serra, em uma das mai Foto: Senado Federal/Wikimedia Commons