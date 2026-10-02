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Desktops mantêm vantagem sobre notebooks em postos fixos

CEO da Concórdia Informática avalia que, em estações de trabalho fixas, computadores de mesa oferecem mais ergonomia, modularidade e facilidade de manutenção do que notebooks, e detalha formatos que vão de NUCs e Mini PCs a All in Ones e desktops tradicionais

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DINO
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Repórter
02/10/2026 14:48

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Desktops mantêm vantagem sobre notebooks em postos fixos
Desktops mantêm vantagem sobre notebooks em postos fixos crédito: DINO

No ambiente corporativo, a mobilidade costuma concentrar as atenções na escolha de equipamentos, mas grande parte da rotina de trabalho continua ocorrendo em estações fixas. Durante muito tempo, previu-se que os notebooks substituiriam os computadores tradicionais, porém a evolução tecnológica seguiu outro caminho: de formatos ultracompactos, como NUCs (Next Unit of Computing) e Mini PCs, a SFFs, desktops de alto desempenho e All in Ones, a arquitetura do computador de mesa se diversificou para atender aos escritórios.

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Atualmente, o mercado oferece máquinas que ficam praticamente ocultas atrás do monitor e equipamentos que integram hardware e tela em uma única peça. Essa evolução leva as empresas a uma reflexão estratégica sobre a pertinência de destinar um notebook a uma mesa fixa e sobre o melhor uso do orçamento de tecnologia da informação (TI).

A mobilidade e o papel do desktop

A principal vantagem do notebook é a mobilidade, o que o torna a ferramenta adequada para equipes comerciais externas ou profissionais em deslocamento constante. No entanto, fornecer um equipamento portátil a um colaborador que trabalha predominantemente em um posto fixo pode significar pagar por uma mobilidade que não será usada, abrindo mão da ergonomia e da capacidade de expansão.

Para Wagner Casagrande, CEO da Concórdia Informática, a decisão começa pelo mapeamento da operação e pela identificação do uso efetivo do equipamento.

“A prova mais evidente dessa contradição é o comportamento rotineiro nos escritórios: mesmo os profissionais equipados com notebooks acabam conectando monitores extras, teclados e mouses externos para garantir conforto, melhorar a postura e, de fato, aumentar a produtividade. Na prática, o usuário passa o dia inteiro tentando transformar o seu equipamento portátil em um desktop”, explica.

Segundo o executivo, é nesse cenário que o computador de mesa apresenta vantagens técnicas e financeiras. O desktop permite modularidade: a empresa pode escolher o computador independentemente do monitor, do teclado e do mouse. Isso possibilita instalar telas maiores, trabalhar com múltiplos monitores ou trocar um componente da estação sem substituir todo o conjunto.

“Muitos encaram o notebook como o substituto definitivo para o desktop em qualquer cenário, mas a dinâmica corporativa nos mostra que não é bem assim. A mobilidade tem o seu valor, mas, em um posto fixo, o computador de mesa entrega uma flexibilidade, facilidade de manutenção e possibilidade de expansão que um equipamento portátil dificilmente consegue acompanhar. O grande segredo é entender a necessidade real da operação antes de escolher a ferramenta”, afirma o CEO.

Formatos para diferentes necessidades

Uma vez definida a estação fixa como a opção mais adequada à operação, o leque de possibilidades se amplia. Fabricantes como a Concórdia Informática desenvolveram portfólios que mostram que o computador de mesa não precisa ser um gabinete grande:

  • NUC e Micro PC: formato de tamanho reduzido. Com dimensões ultracompactas, ocupam espaço mínimo e podem ser instalados atrás do monitor. São indicados para recepções, totens e ambientes administrativos em que organização e economia de espaço são prioridades;
  • Mini PC e SFF (Small Form Factor): equilíbrio para o dia a dia. Utilizam gabinetes menores que otimizam a estação de trabalho, mas mantêm a arquitetura que permite acesso simples aos componentes e facilidade de manutenção para sistemas empresariais;
  • All in One: computador e tela em um só equipamento. Integra o computador à estrutura do monitor, resultando em uma estação com menos cabos aparentes, indicada para consultórios e escritórios;
  • Desktop tradicional: foco em desempenho. O maior volume interno oferece flexibilidade para a instalação de placas adicionais e expansões, o que contribui para a longevidade da máquina em operações de alta demanda.


O investimento além do processador

“Um dos erros mais comuns nas empresas é iniciar a compra focando apenas em configurações de CPU ou armazenamento, ignorando o formato e a manutenção a longo prazo”, alerta Wagner.

Em um parque tecnológico, a facilidade de acesso aos componentes, a padronização e a disponibilidade de peças influenciam a produtividade e os custos operacionais. Além disso, a ergonomia de um posto fixo favorece a saúde do profissional que passa horas diante da tela, ao permitir a escolha adequada do monitor e de seu posicionamento.

Não existe uma fórmula única para a escolha do equipamento, e a definição depende do perfil de cada rotina. Na avaliação da Concórdia Informática, para boa parte das atividades empresariais realizadas em postos fixos, a versatilidade, o custo-benefício e a robustez dos computadores de mesa seguem como fatores relevantes na decisão de compra.

Sobre a Concórdia

No mercado desde 2002, a Concórdia Informática soma 24 anos de atuação no setor. Com indústria própria de computadores e periféricos e unidades em Santa Catarina e no Espírito Santo, a empresa desenvolve desde equipamentos ultracompactos até desktops e All in Ones de alto desempenho, com atendimento voltado ao mercado corporativo em todo o país.

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