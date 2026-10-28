Pedro Rousseff é criticado nas redes por pedir apreensão do passaporte de Nikolas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) passou a ser criticado nas redes sociais após pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) que avalie a retenção do passaporte do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a possibilidade de proibi-lo de deixar o Brasil. A solicitação foi apresentada na terça-feira (27/10), depois que o senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa presidencial, deixou o país e seguiu para os Estados Unidos.

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URGENTE!! PEDI A APREENSÃO DO PASSAPORTE DO NIKOLAS FERREIRA



SE DEPENDER DE MIM, ELE NÃO VAI FUGIR DO BRASIL COM O RACHADINHA!!! https://t.co/yXak7lPKog — Pedro Rousseff (@pedrorousseff) October 27, 2026

Ao justificar a iniciativa, Rousseff afirmou que o bolsonarismo age de forma coordenada e levantou a possibilidade de Nikolas também deixar o Brasil. “O bolsonarismo é uma gangue e age de forma coordenada. Não dá pra saber se o Nikolas Ferreira já não está fugindo do país nesse exato momento. A única forma de controlar isso é tirando seus meios pra tanto”, declarou.

A solicitação de Rousseff, porém, não significa que a retenção do passaporte de Nikolas tenha sido determinada. Até o momento, não há informação de decisão da Justiça que imponha a medida ao deputado do PL.

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O pedido provocou reações negativas até entre usuários alinhados à esquerda, que argumentaram que a iniciativa poderia reforçar o discurso de perseguição política usado por adversários. Outros defenderam que Nikolas seja investigado e que medidas sejam tomadas para proteger as instituições democráticas.

“Atenção! O sobrinho da querida Dilma, o @pedrorousseff, é um dos que mais interagem com as contas dos fascistas bolsonaristas, isso quebra todo nosso esforço de isolar os nazifascistas nas redes sociais e mostra uma vaidade idiota”, escreveu um usuário.

“Pelo amor de Deus. Vocês querem dar o argumento de perseguição política pra eles”, disse outro comentário.

Uma terceira publicação criticou o que considerou uma tentativa de ganhar visibilidade com o caso. “Quanta irresponsabilidade. Vocês querem entregar a narrativa de perseguição de mão beijada pra extrema-direita num momento de total fragilidade institucional”, escreveu o usuário. Na sequência, defendeu que a Polícia Federal avalie se há elementos para solicitar a retenção do documento. “É hora de ponderação e serenidade, não de vídeo performando pra ganhar like.”

Também houve críticas ao comportamento político de Rousseff. “Apesar de querer tudo de ruim pra toda essa corja de bolsonaristas, tu já está se passando pra ganhar palco”, escreveu outro internauta.

“Gente, não existe perseguição. Essa é a narrativa deles. Nikolas precisa ser investigado. Dar palco às narrativas deles não mudará nada as atitudes deles. Protejam o Brasil. Protejam nossa democracia”, comentou outra pessoa.

Nikolas chama pedido de absurdo e acusa petista de buscar visibilidade

Nikolas Ferreira reagiu ao pedido em um vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira (27/10). O deputado chamou Rousseff de “imbecil” e “jacu” e questionou a justificativa apresentada pelo petista.

“Eu sou obrigado a ler que esse imbecil, esse jacu, está pedindo a apreensão do meu passaporte. E pelo quê? Por nada. O motivo é porque o Flávio saiu e aí tem que também apreender o passaporte do Nikolas”, afirmou.

O parlamentar do PL também acusou Rousseff de tentar ganhar espaço na imprensa. “A ânsia deles de aparecer na mídia é muito grande. Então, toma aí seus 30 segundos de fama, sobrinho da Dilma”, declarou.

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Nikolas ainda afirmou que a iniciativa representa uma tentativa da esquerda de perseguir adversários políticos.



