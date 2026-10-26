Nikolas é chamado de 'Carla Zambelli' de Flávio Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) virou alvo de críticas por causa do vídeo sobre as dificuldades enfrentadas por moradores do Nordeste e tem sido apontado, entre políticos da esquerda e até mesmo entre aliados, como um dos responsáveis pela derrota de Flávio Bolsonaro (PL) em Minas Gerais e no Nordeste. Após largar na frente no primeiro turno das eleições, o senador e candidato do PL foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

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Lula ampliou sua votação no Nordeste e reverteu a desvantagem contra Flávio em Minas Gerais, vencendo as eleições pela quarta vez.

Memes que circulam nas redes sociais afirmam que o deputado seria a "Carla Zambelli" do Flávio na disputa pela Presidência da República, em referência ao ocorrido, em 2022, quando a então deputada perseguiu um homem com uma arma em punho, na véspera do segundo turno das eleições entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, bolsonaristas acusaram Zambelli de ter colaborado para a derrota de Jair, que buscava a reeleição.





A iniciativa de Nikolas acabou provocando uma reação entre eleitores e lideranças nordestinas, que pode ter contribuído para o aumento da votação de Lula na região. Batizado de "O Nordeste que foi esquecido", o vídeo do deputado mineiro reúne depoimentos de moradores sobre dificuldades econômicas, acesso à saúde, segurança e falta de oportunidades. No entanto, a repercussão tomou outro rumo com acusações de encenação e manipulação do cenário e dos depoimentos.

Em entrevista ao site PlatôBR, o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), comparou o episódio ao caso envolvendo Zambelli na eleição presidencial de 2022. "Nikolas foi a Carla Zambelli desta eleição." Segundo ele, "foi descoberta toda a montagem e a preparação para aquele vídeo do Nikolas, feito em um cenário escolhido para aquilo. Algo artificial, com mentira, com produção. Foi um tiro no pé", acrescentou.

Quem também ironizou o vídeo do deputado mineiro foi seu colega de parlamento, Pedro Campos (PSB), irmão do ex-prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB). "Muito obrigado, Nikolas, que veio aqui no Nordeste de jatinho pintar um quadro que só existe na cabeça dele e acabou revelando um Nordeste onde um trabalhador do interior compra uma Hilux", disse o deputado se referindo a uma das pessoas que dá depoimento no vídeo de Nikolas e que possui uma caminhonete.

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A deputada federal reeleita Duda Salabert (Psol) também ironizou o colega de Câmara e disse que o vídeo do Nordeste foi fundamental para a vitória do petista no pleito. "Nikolas, muito obrigada! O seu vídeo no Nordeste, suas dancinhas e atitudes infantis foram fundamentais para manutenção da democracia brasileira", afirmou a deputada em suas redes sociais.