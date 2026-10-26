'Momento histórico': Ministro do Turismo celebra reeleição de Lula
Gustavo Feliciano acompanhou a apuração do segundo turno em São Paulo e destacou o crescimento da votação do presidente na Paraíba
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O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, celebrou na noite deste domingo (25/10) a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele acompanhou a apuração do segundo turno no Hotel InterContinental, em São Paulo, ao lado de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de outras lideranças políticas.
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Após a confirmação do resultado, Feliciano agradeceu a confiança depositada pelos brasileiros e destacou o desempenho do presidente em seu estado, a Paraíba, que ampliou o apoio a Lula no segundo turno.
“Estar ao lado do presidente Lula neste momento histórico é motivo de grande honra. Esta virada representa um marco decisivo para a trajetória do nosso país. Manifesto minha profunda gratidão ao povo paraibano, que mais uma vez expressou sua confiança nas urnas e expandiu o apoio ao presidente no segundo turno”, afirmou o ministro.
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Na Paraíba, Lula registrou um crescimento de 16,4% nos votos entre o primeiro e o segundo turno — bem acima dos 4% de avanço do candidato Flávio Bolsonaro.
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“Foi muito emocionante fazer parte dessa história. O resultado nas urnas mostrou, mais uma vez, que o povo segue confiando no excelente trabalho do presidente na condução do Brasil”, concluiu Feliciano.