'Momento histórico': Ministro do Turismo celebra reeleição de Lula 

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, celebrou na noite deste domingo (25/10) a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele acompanhou a apuração do segundo turno no Hotel InterContinental, em São Paulo, ao lado de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de outras lideranças políticas.

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Após a confirmação do resultado, Feliciano agradeceu a confiança depositada pelos brasileiros e destacou o desempenho do presidente em seu estado, a Paraíba, que ampliou o apoio a Lula no segundo turno.

“Estar ao lado do presidente Lula neste momento histórico é motivo de grande honra. Esta virada representa um marco decisivo para a trajetória do nosso país. Manifesto minha profunda gratidão ao povo paraibano, que mais uma vez expressou sua confiança nas urnas e expandiu o apoio ao presidente no segundo turno”, afirmou o ministro.

Na Paraíba, Lula registrou um crescimento de 16,4% nos votos entre o primeiro e o segundo turno — bem acima dos 4% de avanço do candidato Flávio Bolsonaro.

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“Foi muito emocionante fazer parte dessa história. O resultado nas urnas mostrou, mais uma vez, que o povo segue confiando no excelente trabalho do presidente na condução do Brasil”, concluiu Feliciano.