Toluna anuncia transição planejada de CEO após 25 anos; fundador Frédéric Charles Petit permanecerá como membro do Conselho, consultor sênior e acionista

A Toluna, líder global em insights do consumidor e tecnologia de pesquisa de mercado, anuncia hoje uma transição de liderança planejada. Após 25 anos à frente da empresa que fundou, Frédéric Charles Petit, fundador e CEO, pretende deixar o cargo de CEO após a nomeação de seu sucessor, como parte de um processo de sucessão cuidadosamente planejado para garantir a continuidade para clientes, colaboradores e parceiros.

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Após a transição, o Sr. Petit continuará integrando o Conselho de Administração da Toluna, permanecerá como um acionista relevante da empresa e assumirá um papel de consultoria estratégica contínua em áreas fundamentais para a próxima fase de crescimento da Toluna.

O Conselho, em estreita consulta com o Sr. Petit, iniciou um processo estruturado de sucessão. Um plano de transição abrangente foi estabelecido, incluindo um processo definido de transferência de responsabilidades com o Sr. Petit, para assegurar a continuidade para os clientes, colaboradores e parceiros da empresa. O Conselho espera confirmar a nomeação do próximo CEO da empresa em breve.

O Sr. Petit fundou a Toluna há 25 anos e a transformou em uma organização global que atende muitas das principais marcas e agências de pesquisa do mundo. Sob sua liderança, a Toluna foi pioneira na integração de painéis de consumidores online com tecnologia de pesquisa e, mais recentemente, posicionou a empresa na vanguarda dos insights impulsionados por Inteligência Artificial (IA).

"Fundar e construir a Toluna ao longo dos últimos 25 anos foi o privilégio da minha vida profissional", disse o Sr. Petit. "Hoje, a empresa se apoia em bases sólidas, com pessoas excepcionais, uma estratégia clara e uma plataforma tecnológica desenvolvida para a próxima era de insights impulsionada pela IA. Após um quarto de século à frente da companhia, este é o momento certo para uma transição para uma nova liderança. Tenho grande satisfação em continuar contribuindo para a trajetória da Toluna como membro do Conselho, como consultor do Conselho e da equipe executiva e como acionista."

"Em nome do Conselho, quero agradecer a Frédéric por sua visão, energia e extraordinário comprometimento com a Toluna ao longo dos últimos 25 anos", disse Bruce Haymes, presidente do Conselho da Toluna. "Ele transformou uma ideia nesta empresa líder global e a deixa com uma plataforma sólida, uma equipe talentosa e uma estratégia clara para o futuro. Apoiamos plenamente a visão de Frédéric de que este é o momento certo para iniciar uma transição cuidadosamente planejada e estamos satisfeitos que a empresa continuará a se beneficiar de sua contribuição como membro do Conselho, consultor contínuo e acionista, funções nas quais seus conselhos permanecerão inestimáveis."

A estratégia, os compromissos com clientes e as operações diárias da Toluna continuarão sem interrupções durante o período de transição e posteriormente, com o envolvimento contínuo do Sr. Petit como membro do Conselho e consultor, apoiando a equipe de liderança na execução da estratégia de crescimento da empresa e no fortalecimento da posição da Toluna como líder em insights de consumo impulsionados por tecnologia e Inteligência Artificial.

Sobre a Toluna

A Toluna é líder global em insights, fornecendo às marcas inteligência de consumo confiável que mantém um passo à frente, entregando *insights* na velocidade necessária sem comprometer a segurança relevante por suas decisões. Por mais de duas décadas, a Toluna tem ajudado organizações de todos os portes a ampliar seu impacto por meio de profunda expertise em pesquisa e tecnologia avançada.

O painel de consumidores da Toluna, composto por 80 milhões de pessoas, foi agora ampliado com um painel totalmente sintético, estendendo seu alcance a públicos e questões que vão além do escopo dos métodos tradicionais e proporcionando insights ilimitados. Líder em pesquisas impulsionadas por IA e com presença constante entre os fornecedores mais inovadores do ranking GRIT, a Toluna atende clientes em mais de 75 mercados e é reconhecida mundialmente tanto pela qualidade quanto pela velocidade de suas pesquisas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261008516103/pt/

Contato para a Imprensa

Scott Axcell

Diretor de Marketing (CMO)

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scott.axcell@toluna.com