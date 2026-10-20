Snoop Dogg completa 55 anos: conheça a trajetória do rapper

A aproximação com a música começou ainda na juventude, quando o artista passou a fazer rimas e apresentações para amigos. O apelido Snoop surgiu na infância, dado por sua mãe, Beverly Tate, que o associava ao personagem dos quadrinhos. No início dos anos 1990, suas gravações chegaram ao produtor Dr. Dre, que reconheceu seu potencial e o convidou para participar de seu trabalho solo. A colaboração em “Deep Cover”, lançada em 1992, marcou uma das primeiras aparições de Snoop no cenário musical pro Foto: Reprodução/YouTube