Diamantina recebe 3º Festival de Circo do Alto Vale

Há movimentos que desafiam a gravidade e outros que desafiam o jeito de olhar para o mundo. É com essa proposta que o 3º Festival de Circo do Alto Vale – Circo e Arte-Educação vai transformar Diamantina (MG) em um picadeiro de momentos lúdicos e reais. O evento será realizado no dia 17 de outubro, às 10h, no Mercado Velho, que fica na Praça Barão do Guaicuí, 170, no Centro Histórico.

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No primeiro dia do festival itinerante, que percorrerá cidades do Alto Vale do Jequitinhonha, como Conselheiro Mata, Serro e São Gonçalo do Rio das Pedras, o "respeitável público" vai contar com o espetáculo "Bambu e a Bandalhaça", que reúne música, habilidades circenses e cenas cômicas em uma experiência para todas as idades.

Palhaços e músicos apresentam um repertório eclético, ao som do forró, xote e outros ritmos que despertam memórias afetivas. A apresentação conta com intervenções cênicas, como balões de LED e também com um dos momentos mais aguardados, a divertida chuva de pipoca. A classificação é livre.

A programação prossegue no dia 29 de outubro, às 14h, com a oficina gratuita "Iniciação à acrobacia e portagem" com a atriz, circense e arte-educadora Liz Monteiro. A iniciativa será realizada no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Diamantina (Fazenda Biribiri, Rodovia 367, km 624, s/n° - próximo ao Aeroporto Municipal JK).

Já no mesmo dia, às 19h, haverá o espetáculo gratuito "Varietê Benjamin de Oliveira". Trata-se de uma homenagem ao artista mineiro considerado o primeiro palhaço negro do Brasil. O mestre de cerimônia é Fabiano Freitas. A apresentação conta com os atores Liz Monteiro, Mariele Conceição, Camila Alvarenga, Vinicio Queiroz e Richard Rodrigues. O local é o Teatro Municipal Santa Izabel (Praça Dom Joaquim, 166).

No dia 30 de outubro, às 15h, terá oficina gratuita "Palhaçaria Negra em Cena – Formação Artística e Memória do Circo Negro", ministrada por Mariele Conceição e Vinicio Queiroz, da Trupe Gira (MG). Serão momentos de improvisação, musicalidade, jogos teatrais, exercícios corporais, improvisação musical e práticas inspiradas na capoeira. Os participantes serão convidados a desenvolver criatividade, escuta, ritmo, presença cênica e criação coletiva. A atividade também aborda a trajetória de Benjamim de Oliveira e a presença de artistas negros na história do circo brasileiro. A ação será no Lapidário das Artes (Rua São Francisco, 49 – Centro).

De acordo com o produtor e arte-educador Paollo Preto, que também interpreta o palhaço Bambu, o festival tem como missão descentralizar o acesso aos bens culturais. "Além das cidades grandes, como Serro e Diamantina, a proposta é chegar também aos quilombos e às zonas rurais, levando a programação para territórios que muitas vezes estão distantes dos grandes circuitos culturais. Lembramos também que eventos culturais ajudam a promover o turismo e fortalecem a economia criativa", afirma.

O produtor explica que o "novo circo" amplia a ideia tradicional que as pessoas têm do circo. "Ele não está necessariamente ligado à lona ou ao picadeiro e não se limita aos números circenses convencionais. É uma linguagem contemporânea que trabalha com o corpo, o movimento, a acrobacia e dialoga com o teatro, a dança, a música e outras expressões artísticas. É um circo que experimenta, que busca novas formas de contar histórias e que convida o público a imaginar e enxergar o mundo por outros ângulos", completa.

O festival foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), edital 4. Ficou em primeiro lugar em termos de festivais de Circo do Estado de Minas. A realização é da Ciranda do Ser e Bambu Produções.

A programação completa do 3º Festival de Circo do Alto Vale - Circo e Arte-Educação pode ser conferida no Instagram.

Programação:



Dia 17/10/26

10h - Espetáculo: Bambu e a Bandalhaça

Local: Mercado Velho – Praça Barão do Guaicuí, 170, Centro Histórico

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Dia 29/10/26

14h – Oficina "Iniciação à acrobacia e portagem" Com Liz Monteiro

Local: Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Diamantina – Fazenda Biribiri, Rodovia 367, km 624, s/nº, próximo ao Aeroporto Municipal JK

Entrada: gratuita

Classificação: livre

19h – Espetáculo "Varietê Benjamin de Oliveira"

Local: Teatro Municipal Santa Izabel – Praça Dom Joaquim, 166

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Dia 30/10/26

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15h – Oficina "Palhaçaria Negra em Cena – Formação Artística e Memória do Circo Negro" com Mariele Conceição e Vinicio Queiroz, da Trupe Gira (MG)

Local: Lapidário das Artes – Rua São Francisco, 49, Centro

Entrada: gratuita

Classificação: livre