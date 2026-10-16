HOYA Vision Care lança MiYOSMART iQ no Brasil

Desde setembro, as famílias brasileiras têm acesso a MiYOSMART iQ, nova geração de lente oftálmica da HOYA Vision Care para o manejo da miopia infantil. Com este lançamento, o Brasil se torna o primeiro país da América Latina a comercializar a solução, trazendo ao mercado uma inovação que marca um novo capítulo no manejo da miopia, respaldada por evidências clínicas apresentadas na ARVO 2026, encontro mundial dedicado à pesquisa em visão.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que quase metade da população mundial se torne míope até 2050. Nesse contexto, a miopia infantil vai muito além da simples necessidade de lentes com graus mais elevados. À medida que a condição progride, aumenta o risco de doenças oculares graves ao longo da vida, o que reforça a importância da intervenção precoce.



Diante dessa necessidade crescente, MiYOSMART iQ é uma opção para o manejo precoce da miopia infantil. O ensaio clínico randomizado e controlado, envolvendo crianças de 4 a 12 anos, demonstrou que, com a lente oftálmica D.I.M.S. Triple Enhanced Design (D.I.M.S. TED), 9 em cada 10 crianças não apresentaram progressão clinicamente relevante da miopia nos primeiros 12 meses de uso, estabelecendo um novo padrão para lentes oftálmicas baseadas na tecnologia D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments).



“O lançamento de MiYOSMART iQ no Brasil reflete o compromisso contínuo da HOYA Vision Care com inovação, excelência e cuidado, ajudando a melhorar a visão das crianças hoje e, ao mesmo tempo, contribuindo para um futuro mais saudável para as próximas gerações”, afirma Carlos Matos, vice-presidente da HOYA Vision Care para a América Latina.



A solução combina a tecnologia D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments) da HOYA com o novo Triple Enhanced Design (TED), desenvolvido a partir dos mais recentes conhecimentos científicos sobre a resposta do olho ao desfoque miópico. O design de MiYOSMART iQ aproxima a área de tratamento do centro geométrico da lente, proporciona um sinal de desfoque miópico mais intenso e amplia a cobertura da zona de tratamento em toda a lente oftálmica.



Carlos conclui: “Na HOYA Vision Care, nosso propósito é melhorar vidas através da visão. Acreditamos que nosso papel vai muito além do desenvolvimento de lentes: cuidamos de pessoas. Ao ajudar a preservar a visão das crianças hoje, estamos investindo em seu aprendizado, desenvolvimento e futuro, criando um impacto duradouro para as famílias e para a próxima geração”.



“Com base na tecnologia D.I.M.S. clinicamente comprovada, MiYOSMART iQ incorpora o Triple Enhanced Design (TED), desenvolvido a partir de conhecimentos científicos sobre a resposta do olho ao desfoque miópico. O novo design da lente oftálmica aprimora a lente D.I.M.S. por meio de três melhorias principais: aproxima os segmentos de desfoque do centro geométrico da lente oftálmica, aumenta o poder de desfoque e amplia a zona de tratamento. Em conjunto, essas melhorias fortalecem o sinal de desfoque miópico direcionado à área da retina mais estreitamente associada ao controle do crescimento ocular”, afirma a Dra. Natalia Vlasak, Global Head of Medical & Scientific Affairs da HOYA Vision Care.



MiYOSMART iQ se baseia na tecnologia D.I.M.S. e nas evidências clínicas que sustentam o uso de MiYOSMART no manejo da miopia infantil. MiYOSMART e a tecnologia D.I.M.S. foram objeto de estudos apresentados em mais de 150 publicações e apresentações científicas sobre seu uso no manejo da miopia infantil.



“Esses resultados reforçam o compromisso da HOYA Vision Care com o avanço de soluções baseadas em evidências. Eles são particularmente significativos porque o estudo incluiu crianças a partir dos 4 anos de idade, destacando a importância da intervenção precoce no manejo da miopia”, conclui a Dra. Vlasak.

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Desde setembro, MiYOSMART iQ está disponível em todo o Brasil mediante prescrição de oftalmologistas, mediante prescrição oftalmológica, em óticas que utilizam a plataforma HOYALAB.



Novas evidências clínicas apoiam o manejo da miopia infantil desde cedo



Os benefícios de MiYOSMART iQ foram avaliados em um ensaio clínico randomizado e controlado conduzido pela HOYA Vision Care em colaboração com a The Hong Kong Polytechnic University, envolvendo 196 crianças míopes de 4 a 12 anos.



Pela primeira vez, uma lente oftálmica baseada na tecnologia D.I.M.S. demonstrou eficácia como monoterapia em crianças a partir dos 4 anos de idade, ampliando a oportunidade de intervenção durante a fase em que a progressão da miopia costuma ser mais rápida.



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“Este estudo representa um marco significativo no manejo da miopia infantil. Pela primeira vez, crianças a partir dos 4 anos de idade foram incluídas em um ensaio clínico que avaliou uma lente oftálmica baseada na tecnologia D.I.M.S., uma fase crítica em que a progressão da miopia tende a ser mais rápida. Os resultados promissores do primeiro ano demonstram que MiYOSMART iQ tem o potencial de mudar a forma como os profissionais abordam a intervenção precoce na miopia infantil, especialmente quando o tratamento é iniciado cedo”, afirma o Dr. Celso Cunha, oftalmologista e consultor da HOYA Vision Care.