Sustentabilidade já influencia negócios e investimentos

A sustentabilidade deixou de ser apenas tema de relatórios corporativos e passou a influenciar decisões de investimento, seleção de fornecedores, acesso a mercados, gestão de riscos e competitividade. Nesse contexto, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), criado pela B3, acompanha o desempenho de ações de companhias comprometidas com práticas ESG, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tornou obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2026, a divulgação de informações financeiras de sustentabilidade segundo os padrões internacionais IFRS?S1 e S2. Paralelamente, o Prêmio Consciência Ambiental Immensità 2027, que será realizado em 3 de junho de 2027 em São?Paulo, reconhecerá projetos socioambientais de empresas de diferentes portes e setores.

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A carteira do ISE B3 2026 reúne 69 companhias; cerca de 90?% delas melhoraram a pontuação em relação ao ciclo anterior, evidenciando a adoção crescente de critérios ESG nas estratégias corporativas.

Com a nova exigência da CVM, companhias abertas devem elaborar e divulgar informações sobre riscos e oportunidades ligados à sustentabilidade, aspectos que podem afetar o fluxo de caixa, o acesso a financiamento e o custo de capital. Os padrões IFRS?S1 e S2 foram desenvolvidos pelo International Sustainability Standards Board para oferecer aos investidores dados consistentes sobre esses fatores.

Fora da bolsa, a pressão sobre a cadeia de fornecedores também aumenta. Segundo o Sebrae, grandes empresas exigem cada vez mais que seus fornecedores adotem práticas ambientais, sociais e de governança, tornando a agenda ESG um diferencial competitivo para pequenos e médios negócios.

Para Claudio Moyses, idealizador do Prêmio Consciência Ambiental Immensità, o reconhecimento não substitui aquilo que a empresa efetivamente faz, mas ajuda a dar visibilidade, credibilidade e escala. “Quando uma empresa demonstra uma prática ambiental concreta, ela ganha um ativo que pode ser apresentado a clientes, fornecedores, investidores e colaboradores”, afirma Moyses.

Em cinco edições, o Prêmio Consciência Ambiental Immensità acumulou mais de 800 projetos inscritos, 153 premiados e a participação de organizações de todas as cinco regiões brasileiras. Na edição de 2026, mais de 300 lideranças estiveram presentes, a transmissão no YouTube alcançou mais de 3?mil pessoas e a cobertura gerou 607 inserções espontâneas, 156 publicações e audiência potencial de 872?milhões de visualizações, com valor de mídia estimado em R$?8,07?milhões.

A edição de 2027 deve reunir cerca de 300 empresários, executivos e lideranças, oferecendo oportunidades de relacionamento entre organizações premiadas, apoiadores e demais agentes de mercado. Marcas parceiras participarão da comunicação oficial antes do evento, durante ele e depois dele, ampliando a exposição das iniciativas reconhecidas.

Segundo Moyses, a sustentabilidade só será duradoura quando alinhar benefícios ao planeta, às pessoas e à continuidade dos negócios, criando uma agenda que combine desenvolvimento econômico e impacto positivo.

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Serviço

Prêmio Consciência Ambiental Immensità – 6ª edição

Inscrições: até 31 de março de 2027

Startups: inscrição gratuita