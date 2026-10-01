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IMÓVEL DE LUXO

Castelo de clipe de Taylor Swift vai a leilão sem lance mínimo

Palco do clipe 'Blank Space' e da série 'Succession', imóvel centenário será vendido em outubro; entenda como a história agrega valor cultural

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/10/2026 13:25 - atualizado em 01/10/2026 13:25

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Castelo de clipe de Taylor Swift vai a leilão sem lance mínimo
Taylor Swift grava cenas do clipe &#39;Blank Space&#39; no Oheka Castle, imóvel que será leiloado crédito: Reprodução / YouTube

O castelo de Long Island, em Nova York, nos Estados Unidos, que serviu de cenário para o clipe “Blank Space”, de Taylor Swift, será leiloado no próximo dia 27 de outubro. O imóvel não terá lance mínimo determinado.

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Construído entre 1914 e 1919, o Oheka Castle tem 127 cômodos e uma arquitetura inspirada no renascimento francês. A propriedade também já apareceu em produções como o filme “Cidadão Kane” e a série “Succession”.

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Para Tamara Lorenzoni, estrategista de marcas com atuação internacional e especialista em mercado de luxo, a relevância do imóvel vai além de sua dimensão ou valor arquitetônico. “Quando uma propriedade atravessa mais de um século e passa a fazer parte do imaginário cultural, ela acumula uma camada de significado que não existe em uma construção recente”, afirma.

O Oheka Castle passou por uma restauração de US$ 40 milhões. O lote inclui ainda um terreno adjacente de aproximadamente dois hectares, já aprovado para o desenvolvimento de 95 condomínios de luxo.

Na visão da estrategista, a trajetória do castelo ajuda a explicar sua permanência no imaginário público. “A arquitetura cria a presença, mas são a narrativa, a memória e as referências culturais que dão profundidade a um patrimônio”, explica.

Segundo Lorenzoni, ter sido palco de filmes, séries e de um clipe conhecido acrescenta capital cultural ao endereço. O caso também ilustra um dos códigos centrais do mercado de luxo: a raridade construída pelo tempo.

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“Não é possível reproduzir um século de história. Você pode construir uma arquitetura semelhante, mas não consegue recriar as pessoas que passaram por aquele espaço, os acontecimentos e as referências que foram incorporadas à sua identidade”, acrescenta Tamara.

Com o leilão, o Oheka Castle entra em uma nova etapa de sua trajetória, mas preserva um atributo que não depende de seu próximo proprietário: uma narrativa construída ao longo de mais de cem anos. Veja imagens do imóvel:

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Castelo de Long Island, em Nova York, que serviu de cenário para o clipe 'Blank Space', de Taylor Swift, será leiloado no dia 27 de outubro Reprodução



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Construído entre 1914 e 1919, o Oheka Castle tem 127 cômodos e uma arquitetura inspirada no renascimento francês Reprodução



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A propriedade também já apareceu em produções como 'Cidadão Kane' e 'Succession' Reprodução



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Oheka Castle passou por uma restauração de US$ 40 milhões e o lote inclui ainda um terreno adjacente de aproximadamente dois hectares, aprovado para o desenvolvimento de 95 condomínios de luxo Reprodução

 







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