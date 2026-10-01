Castelo de clipe de Taylor Swift vai a leilão sem lance mínimo
Palco do clipe 'Blank Space' e da série 'Succession', imóvel centenário será vendido em outubro; entenda como a história agrega valor cultural
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O castelo de Long Island, em Nova York, nos Estados Unidos, que serviu de cenário para o clipe “Blank Space”, de Taylor Swift, será leiloado no próximo dia 27 de outubro. O imóvel não terá lance mínimo determinado.
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Construído entre 1914 e 1919, o Oheka Castle tem 127 cômodos e uma arquitetura inspirada no renascimento francês. A propriedade também já apareceu em produções como o filme “Cidadão Kane” e a série “Succession”.
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Para Tamara Lorenzoni, estrategista de marcas com atuação internacional e especialista em mercado de luxo, a relevância do imóvel vai além de sua dimensão ou valor arquitetônico. “Quando uma propriedade atravessa mais de um século e passa a fazer parte do imaginário cultural, ela acumula uma camada de significado que não existe em uma construção recente”, afirma.
O Oheka Castle passou por uma restauração de US$ 40 milhões. O lote inclui ainda um terreno adjacente de aproximadamente dois hectares, já aprovado para o desenvolvimento de 95 condomínios de luxo.
Na visão da estrategista, a trajetória do castelo ajuda a explicar sua permanência no imaginário público. “A arquitetura cria a presença, mas são a narrativa, a memória e as referências culturais que dão profundidade a um patrimônio”, explica.
Segundo Lorenzoni, ter sido palco de filmes, séries e de um clipe conhecido acrescenta capital cultural ao endereço. O caso também ilustra um dos códigos centrais do mercado de luxo: a raridade construída pelo tempo.
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“Não é possível reproduzir um século de história. Você pode construir uma arquitetura semelhante, mas não consegue recriar as pessoas que passaram por aquele espaço, os acontecimentos e as referências que foram incorporadas à sua identidade”, acrescenta Tamara.
Com o leilão, o Oheka Castle entra em uma nova etapa de sua trajetória, mas preserva um atributo que não depende de seu próximo proprietário: uma narrativa construída ao longo de mais de cem anos. Veja imagens do imóvel:
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