Mansão com réplica do castelo da Disney é colocada à venda por R$ 153 mi

Uma propriedade de luxo em Sintra, Portugal, chamou atenção do mercado internacional ao ser colocada à venda por 24 milhões de euros — o equivalente a cerca de R$ 153 milhões na cotação atual. Conhecida como Quinta da Felicidade, a mansão abriga uma réplica autorizada do famoso castelo da Disneyland Paris, construída como um presente inusitado de um pai para sua filha nos anos 1980.

O projeto é assinado pelo empresário português Carlos Maia Nogueira, que obteve permissão oficial da Disney para reproduzir o castelo, incluindo acesso às plantas e imagens originais, para fazer uma “casa de boneca” para a filha.

A réplica foi erguida ao lado da residência principal, em um terreno com cerca de 9 mil metros quadrados, na região de Malveira da Serra, em Sintra. A mansão propriamente dita tem aproximadamente 1.865 metros quadrados, com 19 quartos, 20 banheiros, salão de baile, piscina interna revestida com mármore azul da Venezuela, piso aquecido, colunas de mármore, cofre escondido e um bunker de segurança.

“Rei da microinformática”

Carlos Maia Nogueira ganhou notoriedade em Portugal como o “rei da microinformática”, sendo responsável pela venda do primeiro computador pessoal no país. Sua empresa, a Solbi, chegou a faturar mais de 100 milhões de euros antes de decretar falência, em 2008. A mansão, registrada em nome de uma das empresas do empresário, ficou anos travada em processos judiciais e chegou a ser abandonada.

Durante esse período, o local foi alvo de vandalismo, festas ilegais e virou ponto de encontro para exploradores urbanos e fotógrafos, ganhando notoriedade nas redes sociais em 2021, quando imagens da réplica do castelo viralizaram em páginas de arquitetura e design.

Agora totalmente restaurada, a Quinta da Felicidade retorna ao mercado imobiliário de alto padrão, despertando o interesse de investidores, colecionadores e curiosos.