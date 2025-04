Mansão de luxo que já foi igreja com 3 mil túmulos está à venda

O que antes era uma igreja do século XIX em ruínas, cercada por 3 mil túmulos e abandonada há quase duas décadas, hoje é uma mansão de luxo à venda por £ 1,5 milhão (R$ 11,5 milhões). O casal Sean, 61 anos, e Debs Kennedy-Tallis, 54, comprou o imóvel em 2017 por cerca de £ 84 mil (R$ 655 mil) e investiu mais de £ 420 mil (cerca de R$ 3,2 milhões) na reforma, transformando o que um dia foi a Igreja de São Paulo, em Denholme, no Reino Unido, em uma residência impressionante que preserva sua história, mas surpreende pelos toques modernos.



A construção de 1846 estava sem telhado e sofria com sérios danos estruturais, incluindo podridão seca nas madeiras originais. Para salvá-la, o casal reforçou a estrutura com aço, tratou os elementos remanescentes com produtos antifúngicos e manteve detalhes históricos, como os arcos e vitrais. A reforma foi concluída em 2024, embora os dois já vivessem no local desde 2022.

Com quatro quartos distribuídos pela ampla planta, a antiga capela-mor virou uma sala de estar acolhedora com lareira moderna, enquanto a torre do sino se tornou um escritório silencioso. O cemitério ao redor, onde estão enterradas cerca de 3 mil pessoas, foi preservado e "organizado" com respeito, tornando-se parte da paisagem singular da propriedade.

Apesar de descreverem a casa como "tranquila e acolhedora", Sean e Debs decidiram colocá-la à venda. De acordo com o portal inglês, The Yorkshire Post, a mudança para a Irlanda - terra natal de Sean - foi motivada por perdas familiares, afastamento de amigos e o desejo de recomeçar em um lugar mais íntimo. "Pensávamos que seria nosso lar para sempre, mas sentimos que a casa perdeu parte da sua vida", disse Sean.

A história de superação e restauração foi destaque em programas britânicos como "Homes under the hammer" (BBC One) e "Great british home restoration" (Channel 4). Agora, os dois esperam que novos moradores possam continuar escrevendo capítulos nessa história centenária. "Dedicamos muito suor e lágrimas a essa igreja. Agora é a vez de alguém dar continuidade ao sonho", afirmou Sean.