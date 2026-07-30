O privilégio de pertencer: a discrição vira código de valor no altíssimo padrão de São Paulo

Houve um momento em que o quiet luxury foi a resposta. Depois de anos de logomania e maximalismo, uma parcela dos consumidores de alto poder aquisitivo parou de anunciar riqueza: tons neutros, caimento impecável e ausência de logotipo. Mas o próprio termo envelheceu. Diluído em tendência de rede social e replicado à exaustão, inclusive pela estética minimalista que a inteligência artificial tornou barata de produzir, o rótulo perdeu o que tinha de sinal de status. Quando a perfeição fica acessível, ela deixa de significar luxo.

O que sobreviveu foi a filosofia, e ela migrou de estética para identidade. O eixo do status se deslocou de “mostrar o que você tem” para “mostrar o que você sabe”: procedência, longevidade, senso de lugar. As marcas que ditam o comportamento da alta renda global não vendem mais discrição como slogan: vendem o valor por trás dela. Vendem, nas palavras que o mercado internacional consagrou, o sense of belonging: o privilégio de pertencer a algo que não se reproduz.

No mercado imobiliário de altíssimo padrão, essa transição não é estética, é estrutural. E São Paulo se tornou um dos lugares onde ela pode ser observada com mais nitidez.

O comprador do topo do mercado paulistano mudou de perfil. Análises recentes do segmento descrevem um cliente patrimonialista, que pesquisa a operação por trás do projeto, valoriza privacidade e baixa densidade, e trata a residência como ativo de longo prazo, não como vitrine. Nesse código, os sinais de valor se invertem: o empreendimento que se anuncia demais comunica escala, e escala, no altíssimo padrão, é o oposto de raridade.

Algumas operações nasceram dentro desse código, em vez de se adaptarem a ele. A Casa Uno Properties, fundada por Cleberson Lima, executivo com trajetória nos mercados financeiro e imobiliário, opera quatro projetos sob curadoria ativa em São Paulo e construiu o modelo sobre a restrição deliberada: poucos projetos, terrenos irreplicáveis, recusa explícita do lançamento por catálogo. O ativo-símbolo da casa é o A Mata 118, projeto de três unidades na Fazenda Morumbi desenhado a partir da preservação do entorno de mata, com assinatura de Michel Nagi, arquiteto autoral libanês com rigor construtivo de padrão global.

“Nosso cliente não busca um imóvel. Busca um ativo que reflita sua visão de mundo, discreto, raro, permanente”, afirma Cleberson Lima. A frase resume o contrato silencioso do novo código: o produto não promete status, promete pertencimento: a um lugar, a uma história, a um critério.

A racionalidade econômica é menos subjetiva do que parece. No segmento em que a oferta de terrenos de qualidade se esgotou, a discrição opera como filtro de escassez: projetos de baixíssimo volume não disputam atenção porque não precisam de volume de demanda, precisam de correspondência. Levantamentos recentes do mercado paulistano mostram o topo do segmento se valorizando em ritmo muito superior à média da cidade, um comportamento típico de ativos raros, não de estoques.

“Em um mercado que celebra volume, optamos pela restrição. Cada ativo recebe atenção irrestrita”, diz Cleberson Lima. “Trabalhamos com convicções, não com lançamentos”.

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Se a primeira era do luxo imobiliário brasileiro foi definida pela grandiosidade e a segunda pela grife, a terceira pertence ao que não se explica: obras que dispensam apresentação, endereços que não se repetem e marcas que preferem ser encontradas a se anunciar. Nesse mercado, pertencer deixou de ser sentimento. Virou precificação.