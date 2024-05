Imagine a vida de uma princesa dos filmes da Disney, mas sem bailes, empregados ou príncipe encantado. É assim a vida de Ludovica Sannazzaro, tiktoker de 22 anos que viralizou nas redes sociais mostrando como é viver em um castelo. A “casa” onde vive com os pais fica na Itália. Os números são de impressionar: são mais de 3 mil metros quadrados, 45 quartos e quase 900 anos de existência.







Com o visual de contos de fadas, o castelo foi construído em 1163 e está na sua família há 28 gerações. Ludo, como se intitula nas redes sociais, é uma das herdeiras do forte. Ela se mudou com os pais para o local quando tinha apenas 4 anos. A casa era usada como uma residência de temporada. Mas, em 2006, os pais da garota se mudaram permanentemente para o local.







Agora, adulta, ela compartilha na web o perrengue – e o luxo – de viver em um castelo. Ludo mostra roupas que remetem às vestimentas usadas na era renascentista ou a filmes da Disney, cenários estonteantes, mas também o quanto a vida real não é um conto de fadas. Ela se queixa que o Wi-Fi do local é ruim e que a faxina é pesada, já que são muitos cômodos para limpar.







“No verão, a temperatura no castelo é ótima, mas no frio é complicado ficar, pois não tem aquecedor em todas as áreas. No castelo, tem muitas pombas e elas ficam pelo telhado e fazem muito cocô, então temos de limpar com frequência. Temos ainda cachorros e gatos em casa, e, às vezes, a gente precisa recolher aves que eles caçam”, diz em um vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ludo (@thecastlediary)







Segundo ela, não é sempre que ela fica no castelo. “Como o castelo é frio, fico mais em uma casa na parte de fora que tem aquecimento, e é também onde moram meus pais”, revelou. Já quando o clima está ameno, toda a residência é utilizada, com direito a receber visitas para dormir nos quartos e fazer piqueniques no jardim. “A beleza de morar num castelo é que não tenho uma rotina muito específica. Às vezes, gosto só de ficar andando com meu pai para ele me explicar mais sobre livros, documentos e acessórios, e assim ter inspiração para fazer novos vídeos”, destacou.

Sem glamour

Ludovica morava nos Estados Unidos para cursar Teatro Musical e se mudou logo após o ensino médio, o que faz com que ela interprete tão bem os filmes da Disney. Mas ela decidiu voltar para casa para ajudar os pais a manter o castelo.







Apesar de parecer algo chique, ela conta que não é bem assim. “Tomar conta do castelo é mais difícil do que as pessoas imaginam. Pensam que somos ricos, mas não é assim que a coisa funciona. Há apenas um funcionário, além do meu pai e da minha mãe, que coloca a mão na massa”, destaca em uma publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ludo (@thecastlediary)

Para manter a residência, ela e a família promovem tours guiados, aluguel de espaço para eventos e de quartos para turistas, com direito a café da manhã. Tudo isso feito com sua ajuda. “No ano passado, teve risco de o chão de uma das dependências colapsar. Nos quartos que alugamos, temos sempre de verificar se não tem alguma aranha escondida para não assustar os hóspedes. No verão, é meu pai quem corta a grama do jardim, de mais de 2.000 metros quadrados, debaixo de sol forte”, narrou.

Apesar de ter nascido em Roma e vivido em um apartamento na cidade, ela passou boa parte da infância indo ao castelo. Ela conta que foi na escola que percebeu o quanto era especial ter uma propriedade como aquela.







Mas ela já era adolescente quando teve a dimensão de sua família. "Na chamada da escola, minha professora de italiano leu meu nome, olhou para mim e perguntou: 'você é parente de Jacopo Sannazzaro?' E eu respondi que sim, morrendo de vergonha", lembrou em um vídeo.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ludo (@thecastlediary)

Ludovica é descendente de Martina Pronzello Jacopo Sannazzaro, poeta renascentista que viveu em Nápoles e que é muito conhecido no país como um dos precursores do Romantismo, movimento artístico que veio após a Renascença.

Fonte de renda

Foi durante a pandemia que Ludo teve a ideia de criar conteúdo sobre o local. Ela começou contando a história do castelo e quais as cores oficiais da família. “Senti que deveria mostrar para as pessoas o que tem de único na minha história, o lugar onde moro. E que também é possível morar em um castelo, sem fazer parte de uma família real”, disse em uma entrevista.





Com mais de 1,7 milhões de seguidores no TikTok, a plataforma virou uma fonte de renda para a jovem, que também fatura fazendo publicidades, como uma parceria com a Netflix para anunciar a nova temporada de “Bridgerton”. Mas ela mantém a sete chaves o valor que arrecada.







Outro conteúdo da sua página é de terror. Segundo ela, é possível ouvir alguns barulhos sobrenaturais e existem alguns fantasmas com nome e sobrenome, como Carlo Grosso, que seria o pintor do teto do castelo, mas que morreu durante o trabalho, após cair no escuro. "A lenda na minha família diz que ele volta toda vez que as luzes se acendem do nada", conta em um vídeo.







Ludovica não pretende morar o resto da vida no castelo, pondo em prática sua carreira de atriz. Mas isso não significa que ela vai abrir mão do imóvel. "Estou com medo, pois vou herdá-lo e meus pais já fazem um trabalho incrível. Ao mesmo tempo, ele fica numa cidade pequena, com poucas oportunidades. Minha ideia é que ele seja minha casa, pelo menos, uma vez por semana", destacou em uma entrevista.