ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel autoriza retomada das negociações para obter a libertação dos reféns em Gaza

CHINA TAIWAN DEFESA: China inicia exercícios militares perto de Taiwan

FAIXA DE GAZA:

Israel autoriza retomada das negociações para obter a libertação dos reféns em Gaza

O gabinete de guerra de Israel autorizou a retomada das negociações para conseguir a libertação dos reféns mantidos em Gaza, onde o Exército executou novos bombardeios nesta quinta-feira (23).

PEQUIM:

China inicia exercícios militares perto de Taiwan e promete 'sangue'

A China iniciou nesta quinta-feira (23) dois dias de exercícios militares "ao redor da ilha de Taiwan" como "forte punição pelos atos separatistas" no território após a cerimônia de posse de um novo presidente detestado por Pequim.

MÉXICO:

Palco desaba em comício de candidato à presidência do México e deixa nove mortos e 70 feridos

Nove pessoas morreram e 70 ficaram feridas no desabamento de um palco na quarta-feira (22) durante um comício do candidato à presidência Jorge Álvarez Máynez na região norte do México, informaram as autoridades nesta quinta-feira.

TIJUANA:

Reféns de criminosos, milhares de mexicanos buscam refúgio nos EUA

Ameaçados de ver os filhos recrutados como criminosos ou escravas sexuais, para escapar da tirania de um cartel ou das perseguições de um traficante, milhares de mexicanos buscam refúgio nos Estados Unidos.

LIMA:

Justiça do Peru destitui procuradora-geral por interferência em investigação sobre sua irmã

A Junta Nacional de Justiça (JNJ) destituiu na quarta-feira à noite a procuradora-geral do Peru, que estava suspensa das funções desde dezembro, por um caso de suposto tráfico de influência e favorecimento político.

BUENOS AIRES:

Show de Milei: presidente argentino canta no lançamento de seu livro em Buenos Aires

Com a voz rouca e jaqueta de couro preta, o presidente argentino Javier Milei se vestiu como um astro do rock na noite de quarta-feira e cantou no lançamento de seu livro no ginásio Luna Park em Buenos Aires.

TEERÃ:

Irã se despede de presidente Raisi com enterro em sua cidade natal

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruas de Mashhad, no noroeste do Irã, nesta quinta-feira (23), para homenagear o presidente Ebrahim Raisi antes de seu funeral em sua cidade natal, cinco dias depois que ele foi encontrado morto após um acidente de helicóptero.

LONDRES:

A corrida contra o tempo de Rishi Sunak para as eleições britânicas

O primeiro-ministro conservador Rishi Sunak enfrenta a partir desta quinta-feira uma corrida contra o tempo para as eleições britânicas de 4 de julho, com uma grande desvantagem para a oposição trabalhista nas pesquisas de intenção de voto.

LONDRES:

Os protagonistas das eleições legislativas britânicas

Os britânicos vão às urnas em 4 de julho, pare eleições legislativas muito esperadas, e às quais os trabalhistas podem vencer e voltar a Downing Street após quatorze anos de primeiros-ministros conservadores.

NOUMEA:

Macron visita Nova Caledônia para tentar restaurar a calma após distúrbios

O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou nesta quinta-feira (23) ao território francês da Nova Caledônia, em uma tentativa de restaurar a calma "o quanto antes", após mais de uma semana de distúrbios que deixaram seis mortos e centenas de feridos neste arquipélago no Pacífico.

CANNES:

'Estamos todos fascinados pelo mundo do trabalho sexual', diz Sean Baker

O diretor americano Sean Baker temia que "Anora", sua comédia ácida que fez sucesso no Festival de Cinema de Cannes, fosse muito controverso.

RHYOLITE:

Flor rara e única ameaçada de extinção pela corrida do lítio nos EUA

O ambientalista Patrick Donnelly dá uma olhada de perto em um punhado de flores cor-de-rosa. Não se trata de uma flor qualquer, mas de uma espécie única que finalmente se abre em uma cor amarela cremosa e que cresce somente nesse canto do oeste dos Estados Unidos.

KATMANDU:

Nepalesa bate o recorde mundial de escalada mais rápida do Everest

A nepalesa Phunjo Lama alcançou nesta quinta-feira (23) o topo do Monte Everest em 14 horas e 31 minutos, superando com folga o recorde mundial feminino anterior de escalada mais rápida da maior montanha do mundo.

