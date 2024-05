Uma mulher causou discórdia no Reddit ao contar que sua irmã mais nova, que acabou de ficar noiva, pediu permissão para editar uma de suas fotos de casamento com sua falecida mãe. A ideia é trocar a irmã pela mais jovem. O perfil questionou aos outros usuários da rede social o que fazer, usando o tópico “Am I the Assh --- (AITA)” (Estou sendo um c*zão?, em português).







“No meu casamento, há seis anos, o fotógrafo tirou uma foto da minha mãe prendendo um colar no meu pescoço. Minha irmã mais nova disse a várias pessoas que, quando se casar, planeja contratar alguém com habilidades em design gráfico para me remover daquela foto e fazer o photoshop em meu lugar”, escreveu.







A mulher de 30 anos contou que se casou há seis anos, mas se divorciou há algum tempo. Agora, ela está noiva. Sua irmã mais nova, com 28 anos, também planeja se casar e quer ter uma lembrança com a mãe, que morreu há cinco anos.







“Até agora não disse nada, mas sempre me senti magoado com essa ideia e agora que ela está realmente planejando um casamento, estou me perguntando se devo bater o pé. Ao mesmo tempo, também não quero aumentar a dor dela”, acrescentou.

Noiva ao mesmo tempo





O perfil do Reddit contou, ainda, que, pouco após a morte da mãe, ela e as irmãs manifestaram a vontade de usar o anel de noivado da falecida. No entanto, como somente a mais nova não tinha tido a presença da matriarca em seu casamento, a joia ficou para ela. “No final das contas, consegui defender que ela herdasse o anel de nossa mãe”, diz o post.







Porém, quando a irmã mais nova finalmente ficou noiva e pôde usar a joia, ela fez modificações que não agradaram a família. “Ela modificou o anel para que a única parte que restasse fosse o diamante central - agora [a joia] tem um design completamente diferente e está irreconhecível. Estamos todos um pouco irritados com isso, mas o que está feito está feito”, lamentou.







As duas irmãs, que planejam um casamento ao mesmo tempo, também queriam usar o vestido de noiva da mãe. No entanto, a mais nova quer fazer alterações. “Era um vestido de manga comprida com corte E ela quer um vestido sem alças estilo sereia. Propus que cada um de nós usasse, mas não fizéssemos alterações significativas, mas ela mencionou que ‘sou a única que não teve a mãe no casamento’ e eu sinto muito por ela, então abri mão de usar o vestido”, escreveu.







Segundo a usuária, ela cedeu em muitas partes para agradar a irmã e acha que o photoshop já ultrapassou o limite. “Sim, tive minha mãe no meu [primeiro] casamento. Não a terei no meu casamento com a pessoa com quem passarei o resto da minha vida, então também estou sentindo um pouco de tristeza. Se alguém vai tirar o photoshop de alguém daquela foto, acho que deveria ser eu, trocando meu eu de 24 anos para o meu eu de 31 anos. Ela também tem toneladas de fotos com nossa mãe que ela poderia usar para essa finalidade, bem como fotos de nossa mãe sozinha das quais ninguém precisaria ser removido”, defendeu.



Consenso

O post, feito há dois dias, tem uma atualização. Segundo a internauta, ela conversou com a irmã e perguntou se ela estaria aberta para que as duas recriassem a imagem e editassem a mãe em uma nova foto, em vez de alterar a foto original de seu casamento.





A usuária do Reddit acrescentou que se sua irmã editasse a imagem, seria “doloroso” para ela olhar. “Ela disse que não tinha pensado nisso e que adora a ideia de adicionar a mãe a uma foto no dia do casamento, em vez de se colocar no meu lugar naquela foto minha”, escreveu a mulher.





A mulher também contou que as irmãs chegaram a um acordo quanto à alteração do vestido de noiva da mãe. “Compartilhei um pouco sobre como me sinto - que incorporar nossa mãe no dia do casamento dela é algo que apoio e entendo totalmente, mas que me ver retirada daquele momento com a mãe no meu casamento (e daquele quarto de hotel onde meu cachorro, que também já morreu, está olhando no fundo da foto) seria doloroso”, argumentou.







A irmã mais nova pediu desculpas, dizendo que não tinha pensado naquele ponto de vista e que adorou a sugestão. Elas também conversaram sobre o vestido da mãe. “Reiterei meu interesse no vestido e usei uma ideia adicional deste tópico para sugerir que ela comprasse o vestido que quisesse, mas fizesse alguns de seus retratos de noiva com o vestido (inalterado) de nossa mãe”, comemorou.







“Ela pareceu gostar da ideia e disse que só quer ter certeza de ‘encontrar o vestido dos seus sonhos’ antes de se comprometer a seguir nessa direção. Ela tem alguns compromissos agendados em boutiques de noivas neste fim de semana”, relatou. Por fim, a mulher contou que recebeu uma sugestão de contratar um artista para criar uma pintura incluindo as duas irmãs, a mãe e outros entes queridos já falecidos em uma “foto de casamento” e que está em busca de alguém para colocar em prática.