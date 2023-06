Mais de 95% das comunidades do Reddit ficam fora do ar por 2 dias em greve

442

O post de Steve mostra que 90% dos aplicativos terciários cairiam na categoria de uso gratuito e que o custo do uso de dados pelos chamados ‘Premium’ seria de US$ 0,24 por mil chamadas de API. O que na estimativa do CEO seria convertido em US$ 1,00 por usuário por mês.





Aplicativos como ‘Apollo’, ‘Reddit is Fun’ e ‘Sync’ declararam que não vão poder funcionar sob essas taxas e fecharão antes do preço entrar em vigor.





As mudanças não foram bem vistas pelos usuários e os moderadores voluntários passaram a privar os subreddits do protesto, a partir do domingo (11/6), com uma postagem em fundo preto com o texto “Reddit está matando os aplicativos terciários (e a si mesmo). Algumas já estão fora do ar há 24 horas, sem previsão de retorno. O canal ‘LiveStream Events’, do YouTube, está monitorando ao vivo número de comunidades em protesto.





O desenvolvedor do aplicativo ‘Apollo’, Christian, agradeceu a todo o suporte recebido “Realmente significa muito. Tivei muitas dificuldades essa semana e o calor das pessoas foi honestamente um cobertor [...] Não existe comunidade melhor na internet, e se isso for o nosso fim, foi um prazer absoluto”